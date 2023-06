Meisterlich! Lurnfeld fixiert gegen Spittal 1b den Titel in der 1. Klasse A

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:18

Die Entscheidung der Meisterschaft in der 1. Klasse A ist gefallen. Der FC Lurnfeld stand am Samstagabend in seinem ersten Matchballspiel dem SV Spittal/Drau 1b gegenüber. Die Elf von Trainer Arnold Freissegger konnte diesen Matchball nutzen und fegte die Spittal mit 4:0 vom eigenen Platz. Somit steht fest: der FC Lurnfeld darf den Meistertitel bejubeln und steigt in die Unterliga auf.

Blitzstart des Titelaspiranten

Als an jenem Samstagabend um 18:30 die Partie in Spittal angepfiffen wurde, war es allen sofort bewusst, worum es in diesem Match ging. Den Enthusiasmus auf Lurnfelder Seite konnte man von Anfang an spüren und sie wurden auch sofort dafür belohnt. Es dauerte nämlich nur zwei Minuten, ehe Thomas Peitler seine Gastmannschaft in Front brachte. Spittal zeigte sich aber nicht geschockt von diesem frühen Rückstand und spielte in weiterer Folge gut mit dem Tabellenersten, der in diesem Match die Möglichkeit hatte, den Titel zu fixieren, mit. Ein Tor passierte auf beiden Seiten in Hälfte eins jedoch nicht mehr.

Lurnfeld darf sich Meister nennen

Der zweite Durchgang startete ebenso schwunghaft wie der erste und wieder war es die Gastmannschaft, die in Form von Stefan Pacher den ersten Treffer erzielte. Ebendieser setzte acht Minuten später noch einen drauf und verwertete einen Freistoß zum 0:3. Nun war wohl alles klar in dieser Begegnung und in der Meisterschaft. Einer durfte in der Schlussphase aber nochmal ran: Daniel Urbas, der Topscorer der Liga brachte den Endstand von 0:4 auf die Anzeigetafel. Mit diesem Sieg der Lurnfelder ist es für die anderen Teams unmöglich, sie noch einzuholen. Der FC Lurnfeld darf also den Meistertitel in der 1. Klasse A bejubeln und nächstes Jahr in der Unterliga West aufspielen. Spittal steht auf Rang sechs.

Arnold Freissegger, Trainer FC Lurnfeld:

„Die Saison war alles in allem einfach überragend von meinem Team. Trotz des kleinen Kaders waren die Jungs sehr diszipliniert und top drauf in den Spielen. Der FC Lurnfeld kann stolz auf dieses Team sein. Auch dieses Spiel lief wieder ganz nach unserem Ermessen. Wir hatten das Match im Griff und konnten einen klaren Sieg bejubeln. Nun sind die Feierlichkeiten, auch am Sonntagvormittag, noch voll im Gange.“

Bevor es für den FC Lurnfeld in die Unterliga West geht, steht noch ein Spiel in der 1. Klasse A, nämlich gegen Oberlienz am Programm, in welchem sie befreit aufspielen können. Für Spittal geht es auch um nichts mehr, auch sie werden im Match gegen Dellach nächste Woche sicher nicht ihr letztes Hemd riskieren.

Ligaportal gratuliert dem FC Lurnfeld recht herzlich zum Meistertitel in der 1. Klasse A!

