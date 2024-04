Virgen setzt sich durch: 3:0-Sieg im Abstiegskampf gegen Tristach

Spielberichte

Am Samstagnachmittag fand in der 1. Klasse A ein spannendes Kellerduell zwischen der SG Virgen/Prägraten und dem SV Tristach statt. Beide Mannschaften, die sich am unteren Ende der Tabelle befanden, kämpften um wichtige Punkte, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Schlussendlich konnte sich die SG Virgen/Prägraten auf dem heimischen Rasen klar mit 3:0 durchsetzen.

Paregger-Doppelpack bringt Virgen früh in Spur

Das Spiel begann mit hohen Ambitionen beider Teams, wobei Virgen in der Anfangsphase mehr Zugriff aufs Spielgeschehen hatte. In der 25. Minute gelang es Fabio Paregger von der SG Virgen/Prägraten dann auch, das erste Tor des Spiels zu erzielen und seine Mannschaft in Führung zu bringen. Dieser Treffer gab der SG Virgen/Prägraten einen wichtigen Schub und stärkte ihr Selbstvertrauen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Fabio Paregger in der 45. Minute mit seinem zweiten Treffer des Spiels den Vorsprung der SG Virgen/Prägraten auf 2:0. Mit diesem Ergebnis gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Virgen überholt Tristach im Klassement

Nach der Halbzeitpause setzte die SG Virgen/Prägraten ihren dominanten Auftritt fort. In der 51. Minute gelang Johannes Kratzer ein weiteres Tor, das die Führung auf 3:0 ausbaute und die Hoffnungen des SV Tristach auf eine Aufholjagd zunichte machte. Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 3:0-Sieg für die SG Virgen/Prägraten. Dieser Sieg war nicht nur wichtig für die Mannschaft, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln, sondern bedeutete auch, dass die SG Virgen/Prägraten den SV Tristach in der Tabelle überholte. Mit nunmehr 12 Punkten steht die SG Virgen/Prägraten auf dem 13. (vorletzten) Rang, während der SV Tristach mit 11 Punkten auf dem 14. Platz verweilt.

Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, müssen beide Teams in den nächsten Wochen fleißig Punkte sammeln. Die nächste Gelegenheit dazu hat die SG Virgen/Prägraten kommenden Samstag im Duell gegen die Sportunion Oberlienz. Am gleichen Tag will auch der SV Tristach gegen den OSK Kötschach/Mauthen etwas Zählbares mitnehmen.

