Spätes Ausgleichstor bringt Leader SV Seeboden einen Punkt bei Greifenburg

In Runde 25 der 1. Klasse A (KTN) trennten sich der SV Raika Greifenburg und der SV Seeboden am Millstättersee mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern zahlreiche spannende Momente. Während Greifenburg die Führung durch Johannes Ernst Schönegger erzielte, glich Seid Zukic in letzter Minute für Seeboden aus und wahrte somit die Meisterschaftshoffnungen seines Teams.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Torerfolge

Bereits in den ersten Minuten war der SV Greifenburg tonangebend und setzte das erste Zeichen. Während Seeboden noch versuchte, ins Spiel zu finden, setzte Greifenburg auf frühe Aktionen. Der erste Schuss von Eder für Seeboden in der 3. Minute ging jedoch neben das Tor.

In der Folge konnte Greifenburg das Spiel weiter kontrollieren, während Seeboden für eine gute Stimmung auf den Rängen sorgte. Die erste Offensivaktion von Seeboden in der 7. Minute endete im Abseits. Nach einer ruhigeren Phase im Spielverlauf gab es in der 22. Minute die erste nennenswerte Chance für Seeboden, als Rozman nach einer Flanke allein vor Linder stand, aber der Schuss zu zentral kam.

In der 26. Minute hatte Greifenburg eine gute Freistoßposition, aber der Ball landete direkt in der Mauer. Der erste Durchbruch des Spiels hätte in der 31. Minute erfolgen können, aber Hamsic im Tor von Greifenburg hielt den Schuss. Die restliche erste Halbzeit blieb ausgeglichen, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten, und endete torlos.

Spannung bis zur letzten Minute - am Ende ein Remis

Die zweite Halbzeit begann mit einer Chance für Seeboden in der 48. Minute, als Zolotic sich durchsetzte und Zukic knapp über die Latte schoss. Die Großchance für Seeboden folgte in der 55. Minute, aber Rozman vergab im Eins-gegen-Eins-Duell gegen den Torhüter von Greifenburg.

Greifenburgs Defensive stand stark, und Hamsic konnte weitere Chancen in der 59. Minute vereiteln. In der 66. Minute zeigte Linder eine herausragende Leistung und kratzte den Ball von der Linie, was Seebodens erste Großchance in dieser Hälfte darstellte.

Johannes Ernst Schönegger brachte Greifenburg in der 68. Minute in Führung. Das Heim-Team verteidigte die knappe Führung mit allen Mitteln, und Zolotic rettete in der 76. Minute mit einem spektakulären Fallrückzieher, verhinderte so das 2:0.

Seeboden setzte alles auf eine Karte und griff unermüdlich an. Greifenburgs Abwehr hielt stand, doch in der 90. Minute wurde Seebodens Einsatz belohnt. Seid Zukic erzielte per Kopfball das Ausgleichstor zum 1:1 für den Tabellenführer. Der Schlusspfiff ertönte kurz darauf, und das Spiel endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Taimon (956 Bonuspunkte)

1. Klasse A: SV Greifenburg : Seeboden - 1:1 (0:0)

91 Seid Zukic 1:1

68 Johannes Ernst Schönegger 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Taimon mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.