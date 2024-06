Abstiegskrimi: Tristach holt Sieg gegen Spittal 1b und Hoffnung auf Klassenerhalt

Spielberichte

Details Montag, 03. Juni 2024 10:46

Am Sonntagabend empfing in der 1. Klasse A der SV Sportastic Spittal 1b den abstiegsgefährdeten SV Tristach. Während die Gastgeber aus Spittal auf dem achten Platz im sicheren Mittelfeld der Tabelle verweilt und weder nach oben noch nach unten große Veränderungen zu erwarten haben, kämpfte Tristach um den Klassenerhalt. Mit einem knappen 1:0-Sieg sicherten sich die Gäste drei äußerst wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Tristach holt wichtige drei Punkte

Das einzige Tor des Spiels fiel in der 25. Minute, als Matthias Brunner für Tristach traf und somit die Führung erzielte. Diese Führung verteidigten die Gäste mit großem Einsatz über die gesamte Spielzeit hinweg. Spittal versuchte, vor allem in Hälfte zwei, den Spielstand zu drehen, dies gelang aber über weite Strecken nicht. Trotz mehrerer Angriffe und Chancen auf beiden Seiten gelang es den Gastgebern nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Abstiegsshowdown deluxe

Der knappe Sieg von Tristach gegen Spittal 1b zeigt, wie wichtig jedes Spiel im Kampf gegen den Abstieg ist. Tristach hat sich in eine bessere Position gebracht und geht mit neuem Mut in die letzte Runde. Spittal hingegen kann die restliche Saison entspannt angehen, da ihre Platzierung gesichert ist.

Mit diesem Dreier verbessert sich Tristach auf 21 Punkte und setzt sich vor der letzten Runde vor die Konkurrenten Virgen (19 Punkte) und Irschen (20 Punkte). Der Abstiegskampf bleibt somit äußerst spannend und wird erst in der letzten Runde entschieden. Diese letzte Runde der Saison wird entscheidend für den Verbleib in der 1. Klasse A: Tristach trifft auf Sillian, Virgen auf Greifenburg und Irschen auf Kirchbach – keine der Mannschaften hat also eine leichte Aufgabe vor sich. Jeder Punkt kann das Zünglein an der Waage sein und über den Klassenerhalt entscheiden. Der Abstiegskampf verspricht also noch einmal Hochspannung bis zum letzten Spieltag.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.