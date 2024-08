Sillian startet ambitioniert in die neue Saison und triumphiert mit 5:2 über Kötschach-Mauthen

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 14:16

In ganz Kärnten rollt der Ball wieder und der Ligaauftakt ist erfolgt. Auch in der 1. Klasse A geht es wieder heiß her und so trafen am ersten Spieltag der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels und der OSK Kötschach-Mauthen aufeinander. Schon zur Halbzeit lagen die Gastgeber mit 2:0 in Führung und bauten diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus. Trotz einer kurzen Aufholjagd der Gäste war der Sieg des FC Sillian nie ernsthaft gefährdet. Am Ende stand ein klares 5:2 auf der Anzeigetafel, das dem Vorjahreszweiten drei Punkte beschert.

Starke erste Halbzeit von Sillian

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als das Match pünktlich am Samstag um 11 Uhr angepfiffenwurde. Beide Teams schenkten sich zu Beginn nichts und drückten aufs Gas.

In der 25. Minute fiel schließlich das verdiente erste Tor des Spiels. Denis Kerrniqi schoss den FC Sillian mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Kerrniqi setzte seine beeindruckende Leistung fort und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Der doppelte Torschütze war der überragende Mann der ersten Halbzeit und sorgte für eine komfortable Führung seines Teams zur Pause.

Kötschach-Mauthen kommt zurück, aber Sillian kontert stark

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste – mit einem dominanten FC Sillian. In der 58. Minute erzielte Thomas Pranter das 3:0 für die Gastgeber, was die Siegeshoffnungen der Gäste weiter dämpfte. Manuel Michael Schranzhofer trug sich in der 66. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0 für den FC Sillian.

Doch OSK Kötschach-Mauthen zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Christian Niescher erzielte in der 72. Minute das erste Tor für die Gäste und verkürzte auf 4:1. Nur drei Minuten später war es wieder Niescher, der auf 4:2 stellte und den FC Sillian kurzzeitig in Bedrängnis brachte.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte der FC Sillian jedoch, warum sie als Favorit in dieses Spiel gegangen waren. Stefan Ortner stellte in der 89. Minute den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und markierte mit dem 5:2 den Endstand. Dies war zugleich der Schlusspunkt eines mitreißenden Spiels, das mit dem Abpfiff in der 91. Minute endete.

Der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels konnte somit einen verdienten Sieg feiern und sich über die volle Punkteausbeute freuen. OSK Kötschach-Mauthen musste trotz einer kurzen Phase des Aufbäumens die Überlegenheit des Gegners anerkennen.

1. Klasse A: FC Sillian : Kötschach - 5:2 (2:0)

89 Stefan Ortner 5:2

75 Christian Niescher 4:2

72 Christian Niescher 4:1

66 Manuel Michael Schranzhofer 4:0

58 Thomas Pranter 3:0

32 Denis Kerrniqi 2:0

25 Denis Kerrniqi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.