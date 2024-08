Drei Aschbacher-Tore bescheren SV Malta perfekten Saisonstart

Spielberichte

Der SV Malta hat die die neue Saison der 1. Klasse A mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen den SK Kirchbach begonnen. Das Spiel, das von zahlreichen Höhepunkten geprägt war, sah die Heimischen als klaren Sieger. Philip Aschbacher glänzte mit drei Toren und war maßgeblich am erfolgreichen Saisonstart des SV beteiligt.

Hausherren gehen zwei Mal in Führung

Die Partie begann furios und der SV Malta zeigte von Anfang an, dass er die drei Punkte unbedingt einfahren wollte. Bereits in der 6. Minute gingen die Heimischen in Führung. Nach einem langen Pass in die Tiefe setzte sich Luca Pertl im 1-gegen-1 durch und spielte den Ball in die Mitte zu Philip Aschbacher, der das Leder eiskalt verwandelte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten.

In der 13. Minute erzielte David Schaller den Ausgleichstreffer für Kirchbach. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur kurz, denn Malta schlug schnell zurück. In der 16. Minute war es Aschbacher, der den Ball zu Luca Pertl weiterleitete, welcher das Spielgerät in die Maschen hämmerte und somit die erneute Führung für die Hausherren erzielte.

Aschbacher schnürt Dreierpack

Nach der Halbzeitpause kam der SV Malta mit noch mehr Energie zurück aufs Feld. Bereits in der 48. Minute gelang Aschbacher sein zweiter Treffer des Tages, als er nach einer brillanten Kombination des Teams den Ball versenkte und somit das 3:1 erzielte. Kirchbach hatte in der 51. Minute noch eine Möglichkeit durch einen Abschluss von Schaller, der jedoch direkt in die Arme von Torwart Sascha Thaler ging.

Die Heimischen drängten weiter nach vorne und erspielte sich zahlreiche Chancen. Matteo Maier konnte in der 66. Minute eine große Möglichkeit nicht nutzen, als sein Schuss von Kirchbachs Keeper Bensch pariert wurde. Eine noch größere Chance vergab Aschbacher, der den Ball aus fünf Metern nicht richtig traf und somit das sichere Tor verpasste. Doch der Druck des SV zahlte sich schließlich aus.

In der 74. Minute krönte Aschbacher seine hervorragende Leistung mit einem weiteren Treffer, nachdem Maximilian Binder ein beeindruckendes Solo startete und den Ball zu Aschbacher weiterleitete, der keine Mühe hatte, die Kugel im Tor unterzubringen und damit seinen Dreierpack schnürte. Mit diesem Treffer stellte der SV Malta den 4:1-Endstand her und feierte einen verdienten Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 (7360 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.