SV Penk/Reisseck behält gegen Malta knapp die Oberhand

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 20:33

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse A setzte sich der SV Penk/Reisseck gegen den SV Malta mit 3:2 durch. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, wobei die Gastgeber sich letztlich durchsetzten. Die Begegnung war geprägt von vielen Chancen und rassigen Szenen und vor allem mit einer zehnminütigen Nachspielzeit, die den Fans einiges an Spannung boten.

Gäste mit früher Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und schon in der 8. Minute gelang dem SV Malta der Führungstreffer. Eine schöne Kombination über mehrere Stationen endete bei Philip Aschbacher, der den Ball sicher im Tor unterbrachte. Die Gäste zeigten sich in der Anfangsphase sehr präsent und spielten mutig nach vorne.

Der SV Penk/Reisseck ließ sich von dem frühen Rückstand jedoch nicht beeindrucken und kam zu eigenen Chancen. In der 10. Minute reklamierten die Penker einen Handelfmeter, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abstoß. Bis zur 40. Minute mussten die heimischen Fans warten, ehe der Ausgleich fiel. Nach einem Freistoß kam der Ball zu Sandro Lederer, der per Kopf zum 1:1 traf. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Hausherren drehen Spiel und lassen sich Butter nicht vom Brot nehmen

In der zweiten Halbzeit setzten die Heimischen ihre Bemühungen fort und drängten auf den Führungstreffer. Dies gelang schließlich in der 53. Minute, als Dominik Eder zum 2:1 für die Gastgeber einschoss. Malta versuchte, schnell zu antworten.

In der 76. Minute folgte das 3:1 abermals durch Eder. Mit einem starken Solo setzte er sich durch und schob den Ball ins kurze Eck. Die Partie schien entschieden, doch der SV Malta gab nicht auf und verkürzte in der 85. Minute durch Samuel Zettauer auf 3:2. Ein Freistoß, der zunächst in der Mauer hängen blieb, fand seinen Weg zu Zettauer, der per Volley ins rechte untere Eck traf.

Die letzten Minuten waren von Hochspannung geprägt. Die Gäste hatten mehrere Chancen im Sekundentakt, um den Ausgleich zu erzielen, doch der SV Penk/Reisseck verteidigte mit allen Mitteln. In der 90. Minute gab es dann sechs Minuten Nachspielzeit, die schließlich um weitere vier Minuten erhöht wurden. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 3:2 für den SV Penk/Reisseck.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 (7460 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.