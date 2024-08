OSK Kötschach-Mauthen setzt sich gegen Oberlienz knapp durch

Spielberichte

In einer Begegnung der 1. Klasse A setzte sich der OSK Kötschach-Mauthen mit 2:1 gegen die Sportunion Oberlienz durch. Das Spiel, das mit zehnminütiger Verspätung begann, endete mit einem Sieg für die Heimmannschaft. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften großen Einsatz, wobei die Heimischen mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause gingen. Die zweite Halbzeit war nicht minder spannend, und ein Tor von Kristjan Kovacevic sicherte letztendlich den Sieg für die Gastgeber.

Niescher bringt Hausherren in Front

Das Spiel startete verspätet, doch beide Teams waren von Anfang an voll bei der Sache. Bereits in der ersten Minute hatte Oberlienz die erste Möglichkeit durch einen Freistoß. Kötschach-M. antwortete mit einigen guten Chancen, insbesondere in der 15. Minute, als die Hausherren ihre erste halbwegs gute Möglichkeit hatten. In der 20. Minute vergab der OSK eine riesige Möglichkeit, gefolgt von einem Eckball. Eine Trinkpause in der 23. Minute gab beiden Teams eine kurze Verschnaufpause.

In der 29. Minute hatten die Gastgeber Glück, als der Ball Zentimeter am leeren Tor vorbeirollte. Trotz des Drucks von Oberlienz war es schließlich der OSK, der in der 33. Minute durch ein Tor von Christian Niescher in Führung ging. Oberlienz versuchte sofort zu antworten und drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive von Kötschach-M. hielt stand. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste erneut eine gute Möglichkeit durch einen Freistoß aus 18 Metern, aber es blieb beim 1:0 zur Pause.

Kovacevic sichert OSK drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Eckball für Oberlienz in der 47. Minute. Die Gäste zeigten sich weiterhin kämpferisch und erzielten in der 50. Minute den Ausgleich durch Julian Gomig. Das Spiel war wieder offen, und beide Mannschaften kämpften um die Führung. In der 55. Minute hatte die Union gleich zwei Eckbälle hintereinander, konnte jedoch keinen Treffer erzielen.

Kötschach-M. antwortete mit mehreren eigenen Eckbällen in der 56. und 58. Minute. Ein Freistoß in der 61. Minute führte schließlich zum Siegtreffer für die Gastgeber, als Kristjan Kovacevic zum 2:1 traf. Oberlienz versuchte, den Druck zu erhöhen. In der 64. Minute rettete der Union-Torhüter im Nachfassen, was dem Team eine weitere Chance auf den Ausgleich bewahrte.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es hektisch. In der 86. Minute sah der Oberlienzer Andre Tabernig die Ampelkarte, was die Gäste weiter schwächte. Trotz einer Cornerserie konnten die Oberlienzer keinen Treffer erzielen. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für Kötschach-Mauthen. Die Gastgeber konnten sich über einen hart erkämpften Sieg freuen, während Oberlienz trotz großer Bemühungen und zahlreicher Chancen ohne Punkte nach Hause fahren musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (18200 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.