SV Malta behält gegen Kötschach-Mauthen die Oberhand

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse A setzte sich der SV Malta gegen den OSK Kötschach-Mauthen mit 3:1 durch. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie mit sehenswerte Toren. Besonders auffällig war Philip Aschbacher, der mit einem Doppelpack maßgeblich zum Sieg der Heimmannschaft beitrug.

Starke erste Halbzeit des SV Malta

Bereits in der zweiten Minute konnte der SV Malta die Weichen auf Sieg stellen. Nach einem gelungenen Kombinationsspiel landete der Ball bei Patrick Jury, dessen Schuss durch die Hände des Kötschacher Torwarts ins Netz glitt. Diese frühe Führung gab Malta spürbar Aufwind, und setzten die Gäste weiter unter Druck.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit vergab der SV einige Großchancen. In der 10. Minute setzte Noah Kucher einen Schuss aus kurzer Distanz neben das Tor. Auch in der 30. Minute ließ Malta eine hervorragende Möglichkeit liegen, als Aschbacher nach einem Pass von Jury den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterbringen konnte.

Die Gäste aus Kötschach kamen ihrerseits zu einer guten Chance, doch der Schuss von Maximilian Warmuth wurde vom Malteser Torwart Sascha Thaler pariert. Mit einem Stand von 1:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Aschbacher bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann turbulent. Bereits in der 51. Minute gelang Kötschach der Ausgleich durch einen Kopfball von Christian Niescher, der nach einer Flanke unhaltbar für Thaler im Tor landete. Doch die Antwort des SV Malta ließ nicht lange auf sich warten.

Nur drei Minuten später zeigte Matteo Maier seine Klasse, als er seinen Gegenspieler sehenswert überspielte und den Ball zu Philip Aschbacher legte. Dieser hämmerte den Ball mit seinem linken Fuß über den gegnerischen Keeper ins Tor und stellte die Führung für Malta wieder her.

Der SV Malta setzte nach und spielte weiter offensiv. In der 61. Minute war es erneut Aschbacher, der diesmal nach einer Flanke den Ball direkt auf das Tor zog. Der Torwart von Kötschach, Patrick Schmid, lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor und besiegelte damit das 3:1 zugunsten der Gastgeber.

In der Schlussphase drängte der OSK Kötschach noch einmal auf den Anschlusstreffer. In der 74. Minute kam es zu einer brenzligen Situation im Strafraum von Malta, doch Thaler konnte den Ball spektakulär halten. In der 79. Minute hatte Malta eine gute Gelegenheit, ein Angreifer verfehlte das Tor aber knapp.

Nach 90 Minuten und einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der SV Malta gewann verdient mit 3:1 und feierte diesen Erfolg ausgelassen. Besonders hervorgehoben wurde Jakob Ebner, der laut Fanclub vom SV Malta zum Spieler des Tages gekürt wurde.

Stimme zum Spiel:

Trainer Martin Abwerzger (SV Malta):

"Tolles Spiel unserer Mannschaft mit einem verdienten Sieg gegen einen immer gefährlichen Gegner. Unsere Routiniers leiteten unsere drei 17-Jährigen in der Startelf hervorragend!"

