SG Virgen/Prägraten ringt SV Baldramsdorf in packendem Spiel nieder

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 11:46

In einem dramatischen Duell setzte sich die SG Virgen/TSU Prägraten mit einem knappen 4:3 gegen den SV Baldramsdorf durch. Das Spiel in der 1. Klasse A bot den Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Gefühle und zahlreiche Tore. Die Heim-Mannschaft konnte sich letztendlich in letzter Minute durchsetzen und sich den wichtigen Heimsieg sichern.

Frühe Führung und schnelle Antworten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 13. Minute brachte Christoph Gfrerer den SV Baldramsdorf mit einem Treffer in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Minute erzielte Sandro Gasser den Ausgleich für die SG Virgen/TSU Prägraten, indem er den Ball sicher im Netz versenkte.

Die Gäste blieben jedoch hartnäckig und gingen in der 24. Minute erneut in Führung. Diesmal war es Gregor Michael Rogl, der einen sehenswerten Schuss aus 25 Metern über den Torwart hinweg ins Tor beförderte. Die Abwehr der Gastgeber wirkte in dieser Phase des Spiels unsicher, was Baldramsdorf gekonnt ausnutzte. Doch noch vor der Halbzeitpause gelang es Mario Anton Berger, einen Abwehrfehler der Gäste zu nutzen und den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Mit diesem Zwischenstand gingen beide Teams in die Pause.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit startete wieder mit einem Treffer für den SV Baldramsdorf. Dejan Marijanovic traf in der 52. Minute nach einem beeindruckenden Volley aus 10 Metern und brachte die Gäste erneut in Führung. Das Spiel wurde nun intensiver, und beide Mannschaften kämpften verbissen um die Vorherrschaft auf dem Platz.

Die SG Virgen/TSU Prägraten gab jedoch nicht auf. In der 86. Minute war es erneut Sandro Gasser, der den Ausgleich zum 3:3 erzielte, was den Heimteam neuen Mut gab. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt, als Johannes Kratzer in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 4:3 für die SG Virgen/TSU Prägraten erzielte. Die Innenverteidiger der Gäste schossen sich gegenseitig ab, und Kratzer nutzte die Gelegenheit, um den Ball im Tor unterzubringen.

Mit diesem Last-Minute-Tor sicherte sich die SG Virgen/TSU Prägraten die drei Punkte und konnte das Spiel siegreich beenden. Der SV Baldramsdorf zeigte zwar eine starke Leistung, musste sich aber letztendlich geschlagen geben. Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem 4:3 für die Gastgeber, die damit einen wichtigen Sieg in der 3. Runde feiern konnten.

1. Klasse A: Virgen/Prägraten : Baldramsd. - 4:3 (2:2)

89 Johannes Kratzer 4:3

86 Sandro Gasser 3:3

52 Dejan Marijanovic 2:3

44 Mario Anton Berger 2:2

24 Gregor Michael Rogl 1:2

16 Sandro Gasser 1:1

13 Christoph Gfrerer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.