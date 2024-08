Topduell geht an Sillian: 4:1-Erfolg über Greifenburg

Spielberichte

Details Montag, 19. August 2024 11:16

In der dritten Runde der 1. Klasse A setzte sich der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels klar mit 4:1 gegen den SV Raika Greifenburg durch. Vor einer begeisterten Zuschauerkulisse zeigte sich Sillian von Anfang an überlegen und sicherte sich schon zur Halbzeit eine komfortable Führung. Der SV Greifenburg konnte dem Druck der Hausherren nur wenig entgegensetzen, sodass Sillian schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz ging.

Frühe Führung für Sillian

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 14. Minute gelang es dem FC Sillian, den ersten Treffer zu erzielen. Gabriel Mayr nutzte eine gute Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge hatte Greifenburg mehr Ballbesitz und zeigte sich offensiv, aber es war wieder Sillian, das ein Tor erzielte. Diesmal war es Zan Kumer, der in der 27. Minute das 2:0 für die Heimmannschaft schoss. Ein weiterer Angriff der Gäste wurde vom Torwart der Hausherren sicher pariert, als Weisinger in der 28. Minute einen Weitschuss abfeuerte.

In der 43. Minute war es wieder Sillian, das gefährlich vor das Tor der Gäste kam. Ein Schuss verfehlte das Ziel nur knapp und ging über das Tor. So blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 2:0 für den FC Sillian.

Greifenburg kann nicht aufholen

Nach der Halbzeitpause setzte Sillian ihren Druck fort und konnte bereits in der 47. Minute ein weiteres Tor erzielen. Thomas Pranter erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 3:0. Doch Greifenburg zeigte sich kämpferisch und kam in der 51. Minute durch ein Eigentor des FC Sillian auf 3:1 heran. Stefan Ortner war der Unglücksrabe, was den Anschlusstreffer für Greifenburg bedeutete.

Die Partie wurde hitziger, und in der 58. Minute musste Florian Michorl von Greifenburg nach einer roten Karte den Platz verlassen. Mit einem Mann weniger auf dem Feld wurde es für die Gäste noch schwieriger, das Spiel zu drehen. In der 71. Minute setzte Lukas Franz Moosmann den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:1 sorgte er endgültig für klare Verhältnisse. Die Hausherren kontrollierten weiterhin das Geschehen und ließen nichts mehr anbrennen.

Der Schiedsrichter beendete die Partie nach 93 Minuten mit dem Endstand von 4:1 für den FC Sillian. Damit sicherte sich das Team drei wichtige Punkte in der 1. Klasse A. Die Zuschauer konnten sich über eine spannende und torreiche Partie freuen, in der der FC Sillian letztlich als verdienter Sieger hervorging.

1. Klasse A: FC Sillian : SV Greifenburg - 4:1 (2:0)

71 Lukas Franz Moosmann 4:1

51 Eigentor durch Stefan Ortner 3:1

47 Thomas Pranter 3:0

27 Zan Kumer 2:0

14 Gabriel Mayr 1:0

