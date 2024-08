4:3! Schlusslicht ringt TSU Ainet nieder

Spielberichte

In einem aufregenden Spiel in der 1. Klasse A setzte sich der SK Kirchbach knapp mit 4:3 gegen die TSU Ainet durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte das bisherige Tabellenschlusslicht seine Stärke und ging mit einer 3:1-Führung in die Pause. Doch die Gäste aus Ainet kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück und machten das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Am Ende behielt Kirchbach jedoch die Oberhand und sicherte sich den ersten Saisonsieg.

Kirchberg mit starker erster Halbzeit

Bereits in der zweiten Minute konnte der SK das erste Mal jubeln. Nach einem Eckball setzte die Heim-Mannschaft das erste Ausrufezeichen. Die Führung ließ nicht lange auf sich warten, Moreno Remskar traf zum 1:0.

Ainet zeigte sich jedoch nicht geschockt und erspielte sich in der Anfangsphase einige Möglichkeiten, darunter mehrere Eckbälle und Freistöße, die jedoch ohne Erfolg blieben. In der 21. Minute erhöhte Yusuf Fidanci für Kirchbach auf 2:0.

Die Gäste ließen sich nicht unterkriegen und verkürzten in der 29. Minute durch Kapitän Manuel Hertscheg auf 2:1. Kirchbach antwortete prompt: Nur zwei Minuten später stellte Fabian Unterasinger nach Vorarbeit von David Schaller den Zwei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 3:1. Kurz vor der Pause verpasste Kirchbach eine weitere große Chance, als ein Schuss knapp am Tor vorbeiging. So ging es mit einer 3:1-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Nach 4:1-Führung müssen Hausherren um Sieg bangen

Die zweite Halbzeit begann weniger rasant, doch beide Teams blieben gefährlich. In der 52. Minute verzeichnete Kirchbach erneut einen Eckball, kurz darauf folgte ein weiterer Freistoß. Auch Ainet konnte in der 55. Minute einen Eckball für sich verbuchen, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen.

In der 57. Minute schien der SK das Spiel endgültig entschieden zu haben. Fabian Unterasinger traf zum zweiten Mal an diesem Tag und erhöhte auf 4:1. Doch die Gäste gaben nicht auf. Nur eine Minute später erzielte Martin Buchacher das 4:2 und hielt die Spannung im Spiel.

In der 84. Minute kam es dann zum erneuten Jubel der Gäste: Ein Treffer von Chirawat Kareerat brachte die TSU auf 4:3 heran. Kirchbach stand nun unter Druck und verteidigte mit aller Macht. In den letzten Minuten des Spiels häuften sich die Freistöße, doch die Gäste konnten keinen weiteren Treffer erzielen.

Nach 91 Minuten pfiff Schiedsrichter Stakic das Spiel ab und der SK Kirchbach durfte sich über einen hart erkämpften 4:3-Sieg freuen. Trotz der Aineter Aufholjagd reichte es am Ende nicht für die Gäste, die sich jedoch für ihre kämpferische Leistung Anerkennung verdienten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer (18600 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.