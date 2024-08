Derbysieg in der letzten Minute: Baldramsdorf ringt SV Spittal 1b nieder

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 10:15

In einem spannungsgeladenen Lokalderby zwischen dem SV Baldramsdorf und dem SV Sportastic Spittal 1b triumphierte der Gastgeber knapp mit 2:1. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, packende Zweikämpfe und eine dramatische Schlussphase. Vor allem Dejan Marijanovic war der Mann des Tages für den SV Baldramsdorf und sicherte mit seinen beiden Treffern den wichtigen Sieg.

Frühe Tore auf beiden Seiten

Das Match begann lebhaft, und beide Teams zeigten von Anfang an großen Einsatz. Bereits in der 12. Minute gelang dem SV Spittal 1b der erste Treffer des Spiels. Nach einer Ecke stieg Thomas Walker am höchsten und köpfte den Ball unbedrängt ins Netz zur 1:0-Führung für die Gäste.

Der SV Baldramsdorf ließ sich jedoch nicht lange bitten und antwortete prompt. Nur drei Minuten später gelang Dejan Marijanovic der Ausgleich. Nach einem Einwurf setzte er sich im Strafraum durch und schob den Ball im Stile eines echten Torjägers ins lange Eck zum 1:1.

Die Partie blieb in der Folge ausgeglichen. Beide Teams kamen zu Chancen, wobei die Lieserstädter durch einen Aluminiumtreffer in der 30. Minute Pech hatten. Auch die Gastgeber hatten ihre Möglichkeiten, wie in der 42. Minute, als ein toller Schuss von Rogl vom Torhüter der Spittaler gekonnt entschärft wurde.

Spannende Schlussphase und der entscheidende Treffer

Nach der Halbzeitpause ging es mit hohem Tempo weiter. Die Heimischen gewannen zunehmend die Oberhand und drängten auf den Führungstreffer. Die Doppelchance in der 63. Minute und ein weiterer Stangenschuss von Rogl in der 75. Minute unterstrichen den Druck, den die Baldramsdorfer aufbauten.

Die Schlussphase wurde durch eine Gelb-Rote Karte für Tolga Dalkilic vom SV Spittal 1b in der 86. Minute noch dramatischer. In Unterzahl war es für die Gäste schwierig, den Angriffen des SV Baldramsdorf standzuhalten.

In der 90. Minute fiel dann die Entscheidung. Nach einem Gestochere im Strafraum der Spittaler kam es zu einem Schuss vom Sechzehner. Rogl scheiterte zunächst mit einem Abstauber, doch Dejan Marijanovic behielt im zweiten Versuch die Nerven und schoss den Ball zum 2:1-Endstand ins Netz.

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Baldramsdorf wichtige drei Punkte und konnte den ersten Saisonsieg feiern. Das Goldeckderby bot den Fans bei sommerlichen Temperaturen alles, was man sich von einem Fußballspiel wünschen kann, und wird sicherlich in Erinnerung bleiben.

1. Klasse A: Baldramsd. : Spittal 1b - 2:1 (1:1)

91 Dejan Marijanovic 2:1

15 Dejan Marijanovic 1:1

12 Thomas Walker 0:1

