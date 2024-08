Spektakuläre Aufholjagd in Halbzeit 2: SV Malta besiegt Greifenburg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse A gelang dem SV Malta ein beeindruckender 3:2-Sieg gegen den SV Raika Greifenburg. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Gäste mit einer 2:0-Führung davonzogen, zeigten die Gastgeber in der zweiten Hälfte eine bemerkenswerte Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Philip Aschbacher avancierte mit zwei entscheidenden Treffern zum Helden des Abends.

Greifenburg dominiert

Die Partie begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute gelang dem SV Greifenburg der Führungstreffer. Eine Flanke von rechts landete im Strafraum und wurde von Kevin Tomsic zur 1:0-Führung verwertet. Die Gastgeber wirkten in dieser Phase etwas überrumpelt, während Greifenburg das Spiel bestimmte.

Nach einigen vielversprechenden Aktionen auf beiden Seiten, darunter ein gefährlicher Kopfball von Daniel Aichholzer, der die Latte traf, erhöhte Greifenburg in der 32. Minute die Führung. Elias Schmidpeter fasste sich ein Herz und traf nach einem guten Passspiel im Strafraum unhaltbar zum 2:0 für die Gäste. Bis zur Halbzeitpause schaffte es SV Malta nicht, gefährliche Akzente zu setzen, und musste mit dem Rückstand in die Kabine gehen.

Malta zeigt Kampfgeist und dreht Spiel

Nach der Pause kamen die Gastgeber deutlich motivierter aus der Kabine. In der 67. Minute gelang Philip Aschbacher der Anschlusstreffer zum 1:2. Ein präzises Zuspiel in die Tiefe, das von den Greifenburgern als Abseits reklamiert wurde, ließ Aschbacher im Strafraum frei vor dem Tor auftauchen, wo er souverän abschloss.

Dieser Treffer schien dem SV Malta zusätzlichen Auftrieb zu geben, und nur zehn Minuten später fiel der verdiente Ausgleich. Eine getretene Ecke von Marcel Glanzer fand im Strafraum Manuel Dullnig, der per Kopf zum 2:2 traf. Die heimischen Fans waren nun vollends aus dem Häuschen, und die Stimmung im Stadion war elektrisierend.

Die letzten Minuten der Partie waren extrem spannend. In der 85. Minute hatte Greifenburg die Chance, erneut in Führung zu gehen, doch ein potenzielles Tor wurde wegen Handspiels nicht anerkannt. Die Dramatik steigerte sich weiter, als das Spiel in die Nachspielzeit ging.

In der 91. Minute war es erneut Philip Aschbacher, der sich als Matchwinner hervortat. Nach einer tollen Vorlage von Matteo Maier, die zunächst vom gegnerischen Torwart abgewehrt wurde, setzte Aschbacher nach und verwandelte den Nachschuss zum 3:2. Die Freude bei den Spielern und Fans des SV Malta kannte keine Grenzen.

Nach insgesamt 95 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Gastgeber durften einen hart erkämpften aber auch einen verdienten Sieg feiern. Dank einer starken zweiten Halbzeit und einer hervorragenden Teamleistung sicherte sich der SV Malta drei wichtige Punkte.

Stimme zum Spiel:

Obmann Robert Kohlbacher (SV Malta):

"Ein kampfbetontes Spiel mit einem verdienten Sieg für unseren SV Malta. Spielentscheidend war der Wechsel in der Partie von unserem Goalgetter Philip Aschbacher, der das Spiel drehte."

1. Klasse A: SV Malta : SV Greifenburg - 3:2 (0:2)

89 Philip Bernd Aschbacher 3:2

79 Manuel Dullnig 2:2

67 Philip Bernd Aschbacher 1:2

32 Elias Schmidpeter 0:2

3 Kevin Tomsic 0:1

