TSU Ainet siegt in packendem Duell gegen SV Penk/Reisseck mit 4:3

Spielberichte

Details Montag, 02. September 2024 10:17

In einem spannenden und torreichen Spiel setzte sich TSU Ainet knapp mit 4:3 gegen SV Penk/Reisseck durch. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, bei dem die Gastgeber zunächst mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause gingen. Penk/Reisseck kämpfte sich jedoch zurück, konnte aber letztlich den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Torreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Teams suchten früh den Weg zum Tor. Bereits in der 20. Minute klingelte es zum ersten Mal im Tor von TSU Ainet. Dominik Jonas Eder brachte SV Penk/Reisseck mit einem Schuss in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 23. Minute glich Sandro Patrick Putzhuber nach einer Ecke mit einem Abschluss unter die Querlatte zum 1:1 aus. Nur zwei Minuten später zeigte Penk/Reisseck erneut seine Schlagkraft und ging durch Stefan Noisternig wieder in Führung.

TSU Ainet zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich, der in der 39. Minute auch gelang. Luca Martin Brantner köpfte nach einer Ecke zum 2:2 ein. Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten den Druck. Kurz vor der Halbzeitpause erzielten sie zwei weitere Tore: Zunächst traf Martin Buchacher in der 45. Minute nach einer scharfen Hereingabe, und nur wenige Augenblicke später war es Luca Martin Brantner, der nach einem Gestochere zum 4:2 einschoss.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel versuchte SV Penk/Reisseck, den Rückstand zu verkürzen. In der 53. Minute gelang Fabio Steiner das 4:3 nach einem abgewehrten Schuss von Eder. Das Spiel wurde zunehmend härter, und die Fouls häuften sich. In der 64. Minute musste Penk/Reisseck einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Sandro Lederer wurde nach seinem zweiten Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, und das Team musste in Unterzahl weiterspielen.

TSU Ainet nutzte die numerische Überlegenheit, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Trotz der Bemühungen der Gastgeber, die Führung weiter auszubauen, blieb es spannend. In der 90. Minute sah Julian Pirkebner von SV Penk/Reisseck nach einem Foul die Rote Karte. Penk/Reisseck versuchte in den letzten Minuten mit einer Ecke noch einmal alles, aber es blieb beim 4:3 für die Gastgeber.

In den Schlussminuten wurden viele Fouls gepfiffen, was das Spieltempo etwas reduzierte. Der Schiedsrichter beendete schließlich die Partie nach 93 Minuten, und TSU Ainet konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen. Die Zuschauer im Sandgrubenstadion erlebten ein intensives und spannendes Spiel mit vielen Toren und aufregenden Momenten.

1. Klasse A: TSU Ainet : Penk/Reisseck - 4:3 (4:2)

53 Fabio Steiner 4:3

47 Martin Buchacher 4:2

45 Luca Martin Brantner 3:2

39 Luca Martin Brantner 2:2

25 Stefan Noisternig 1:2

23 Sandro Patrick Putzhuber 1:1

20 Dominik Jonas Eder 0:1

Details

