Erster Punkteverlust für Sillian: Unentschieden gegen Oberlienz

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 17:48

In einem aufregenden und hart umkämpften Spiel in der 1. Klasse A trennten sich der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels und die Sportunion Oberlienz mit einem 1:1-Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten zwei späte Treffer für einen spannenden Abschluss. Besonders in den letzten Minuten zeigte sich die Dramatik des Spiels, als beide Teams alles in die Waagschale warfen.

Torlose erste Hälfte

Das Spiel begann mit ordentlich Schwung, als Oberlienz bereits in der ersten Minute die erste Torchance hatte, aber nur die Latte traf. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an hohen Einsatz und schenkten sich auch weiterhin nichts. Dennoch blieben Tore in der ersten Halbzeit aus. Mehrere Freistöße und Eckbälle auf beiden Seiten zeugten von der Intensität des Spiels, aber keine der Chancen konnte in Zählbares umgemünzt werden. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, in der die Zuschauer sich auf eine spannende zweite Hälfte einstellen konnten.

Späte Tore und dramatische Wendungen

Die zweite Halbzeit begann mit demselben hohen Tempo. Auf beiden Seiten wurde weiterhin um jeden Ball gekämpft, und die Freistöße und Ecken häuften sich. In der 52. Minute hatte Oberlienz erneut zwei gefährliche Situationen, doch der entscheidende Abschluss blieb weiterhin aus.

Die Entscheidung schien sich immer weiter hinauszuzögern, bis Manuel Michael Schranzhofer in der 74. Minute für den FC Sillian den Bann brach und das 1:0 erzielte. Der Jubel war groß, und es sah so aus, als würde Sillian den knappen Vorsprung über die Zeit bringen können. Doch Oberlienz gab nicht auf und kämpfte weiter.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der 82. Minute, als Lukas Wibmer von Oberlienz mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl setzte Oberlienz alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Daniel Gomig nach einem Freistoß von Luis de Almeida zum 1:1 traf. Die letzten Minuten verliefen weiterhin spannend, aber es blieb beim Unentschieden.

Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und beide Teams konnten mit dem gerechten Ergebnis zufrieden sein. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, das bis zur letzten Sekunde für Spannung sorgte.

1. Klasse A: FC Sillian : Oberlienz - 1:1 (0:0)

90 Daniel Gomig 1:1

74 Manuel Michael Schranzhofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.