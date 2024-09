SV Malta siegt knapp in Prägraten

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 19:29

In einem packenden Duell der 6. Runde der 1. Klasse A setzte sich der SV Malta knapp mit 2:1 bei der SPG Virgen/Prägraten durch. Die Partie bot den Zuschauern im "Virgentol" viele spannende Momente und intensive Zweikämpfe. Am Ende konnten sich die Gäste durchsetzen und drei wertvolle Punkte mit nach Hause nehmen.

Gäste mit frühem Doppelschlag

Schon früh in der Partie zeigte der SV Malta seine Ambitionen. Nach einem ersten Annäherungsversuch von Mario Berger setzten die Gäste das erste Ausrufezeichen. In der 6. Minute gelang Philip Aschbacher der Führungstreffer, nachdem Matteo Maier den Ball grandios im Spiel hielt und ihn in den Fünfmeterraum gespielt hatte. Aschbacher schob souverän zur 1:0-Führung ein.

Doch der SV Malta gab sich damit nicht zufrieden. Nur sechs Minuten später kombinierten sie sich erneut durch die Abwehrreihen der Gastgeber. Nach einem Steilpass von Maximilian Binder legte Patrick Jury den Ball gekonnt zu Aschbacher ab, der das Spielgerät durch die Beine des Keepers zum 2:0 einschob.

Die Heimelf versuchte, sich gegen die frühe Dominanz der Gäste zu wehren. Armin Wurnitsch setzte einen Abschlussversuch jedoch deutlich am Tor vorbei. Die SPG Virgen/Prägraten hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und leistete sich einige grobe Fouls, die nach Meinung der Zuschauer durchaus gelbwürdig waren.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Der Anschlusstreffer für Virgen/Prägraten fiel in der 40. Minute. Nach einem übersehenen Handspiel durch den Schiedsrichter schalteten die Gastgeber schnell um. Der Pass zu Jonathan Berger kam perfekt, und dieser schob im Eins-gegen-Eins gegen Sascha Thaler ein. Damit war das Spiel wieder offen, und die Gastgeber schöpften neue Hoffnung.Mit einem Stand von 2:1 für Malta ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Angriffe der SPG Virgen/Prägraten intensiver. Mario Berger trat einen Freistoß, der vom Innenpfosten ins Aus ging. Die Gäste verteidigten mit viel Einsatz und konnten durch ihren Torhüter Adrian Wibmer eine weitere Großchance vereiteln.

Im weiteren Spielverlauf wurde es immer hektischer. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball. In der 75. Minute ermahnte Schiedsrichter Neuwirth Wolfgang Berger letztmalig wegen seines Einsatzes. Die Angriffe der Gastgeber wurden zumeist durch die gut organisierte Abwehr der Gäste abgewehrt.

In den letzten zehn Minuten drängte die SPG auf den Ausgleich. Trainer Peter Strohmayer forderte seine Spieler auf, nochmals alles zu geben. Doch auch die Gäste hatten noch Chancen, wie in der 86. Minute, als Wibmer erneut stark parierte.

In der Nachspielzeit von vier Minuten warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch es blieb beim 2:1 für den SV Malta. Mit dem Schlusspfiff stand der Auswärtssieg fest, und die Gäste durften sich über drei hart erkämpfte Punkte freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 (7960 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.