FC Sillian dominiert Topspiel: 4:1-Sieg beim SV Malta

Spielberichte

Der SV Malta musste sich im Topspiel der 7. Runde in der 1. Klasse A gegen den FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Trotz einer kämpferischen Leistung konnten die Hausherren den Gästen aus Sillian, die insbesondere in der zweiten Halbzeit stark aufspielten, nicht viel entgegensetzen. Schon zur Halbzeit führte Sillian knapp mit 1:0, baute diese Führung jedoch im weiteren Verlauf kontinuierlich aus.

Spannender Beginn mit Vorteilen für Sillian

Gleich zu Beginn der Partie zeigte sich der SV Malta angriffslustig. Bereits in der 2. Minute sorgte Philip Aschbacher mit einem ersten Abschluss für Aufsehen, doch der FC-Torwart hatte keine Probleme, diesen zu parieren. Auch die anschließende Ecke in der 13. Minute brachte für Malta nichts ein.

In der 40. Minute gelang dem FC Sillian schließlich der Führungstreffer. Johannes Ganner nutzte einen Freistoß aus guter Position und konnte durch die Hände von Torwart Sascha Thaler den Ball ins Netz befördern. Mit dieser 1:0-Führung für Sillian ging es in die Halbzeitpause.

Gäste erhöhen den Druck und entscheiden das Spiel

Nach dem Seitenwechsel baute der FC seinen Vorsprung aus. In der 57. Minute war es Thomas Pranter, der nach einem Pass in die Schnittstelle der Verteidigung von Malta den Ball zum 2:0 ins Tor schob. Die Abwehr des SV konnte in dieser Situation nicht gut genug agieren.

Doch damit nicht genug: Nur fünf Minuten später fasste sich Gal Primic ein Herz und zog aus etwa 15 Metern ab. Der Ball ging vom Innenpfosten ins Tor und Sillian führte mit 3:0. Die Heimmannschaft hatte weiterhin Schwierigkeiten, zu klaren Chancen zu kommen. In der 63. Minute versuchte Matteo Maier sein Glück mit einem Schuss, doch Torwart Bernhard Leitner parierte sicher.

In der 84. Minute sicherte André Untersteiner den Sieg für Sillian. Nach einem tiefen Lauf von Denis Kerrniqi im Strafraum, legte dieser den Ball für Untersteiner auf, der souverän zum 4:0 abschloss. Der FC Sillian war nun klar die dominierende Mannschaft auf dem Platz.

Trotz des hohen Rückstands gab der SV Malta nicht auf und konnte in der 87. Minute den Ehrentreffer erzielen. Philip Aschbacher traf aus gut 10 Metern mit einem Linksschuss zum 1:4. Dieses Tor war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, da das Spiel kurz darauf mit einem klaren Sieg für den FC Sillian endete. Der FC Sillian konnte mit diesem eindrucksvollen Sieg seine Position an der Tabellenspitze festigen.

