Torfestival im Derby: SV Penk/Reisseck triumphiert über SV Baldramsdorf mit 6:2

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 08:28

In einem packenden Derby der 1. Klasse A setzte sich der SV Penk/Reisseck deutlich gegen den SV Baldramsdorf durch. Mit einem Endstand von 6:2 dominierte Penk/Reisseck das Spiel, vor allem dank einer beeindruckenden Leistung von Patrick Schönegger, der allein drei Tore beisteuerte. Trotz einer kämpferischen Leistung und zwei Treffern von Dejan Marijanovic konnte Baldramsdorf die Niederlage nicht abwenden.

Blitzstart für den SV Penk/Reisseck

Kaum war das Spiel angepfiffen, setzte der SV Penk/Reisseck den ersten Akzent. Bereits in der zweiten Minute sorgte Patrick Schönegger für die frühe Führung. Baldramsdorf hatte in der Defensive Schwierigkeiten, und Schönegger nutzte die Gelegenheit, den Ball im Strafraum anzunehmen und präzise ins Netz zu schießen. Nur zwei Minuten später schlug Schönegger erneut zu. Nach einem Stanglpass von der rechten Seite fand der Ball glücklich seinen Weg zu ihm, und er schob alleinstehend zum 0:2 ein.

Der SV Baldramsdorf zeigte jedoch Moral und antwortete prompt. In der siebten Minute brachte Dejan Marijanovic sein Team wieder ins Spiel. Mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel verkürzte er auf 1:2. Doch die Freude währte nicht lange. Nach einer kurzen Beruhigungsphase des Spiels legte Penk/Reisseck in der 30. Minute nach. Nach einem Eckball stieg Julian Pirkebner am höchsten und köpfte unbedrängt zum 1:3 ein.

Vorentscheidung in der ersten Halbzeit

In der 36. Minute zeigte Patrick Schönegger erneut seine Klasse. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite verschaffte er sich geschickt Freiraum und traf routiniert per Halbvolley zum 1:4. Damit war die Vorentscheidung bereits vor der Halbzeit gefallen. Baldramsdorf hatte dem Angriffswirbel von Penk/Reisseck nur wenig entgegenzusetzen.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte Penk/Reisseck keine Schwäche. Während Baldramsdorf bemüht war, den Rückstand zu verkürzen, konterte Penk/Reisseck eiskalt. In der 56. Minute erzielte Sandro Lederer das 1:5, nachdem Baldramsdorf verzweifelt auf das zweite Tor drängte. Dann verflachte das Spiel etwas, und es gab wenige Highlights. Eine gelbe Karte für Penk/Reisseck durch Schiedsrichter Stakic war eines der wenigen erwähnenswerten Ereignisse.

Doch Fabio Steiner setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt für Penk/Reisseck. Aus einem Gestocher im Strafraum kam er zum Abschluss und erzielte das 1:6. Der SV Baldramsdorf konnte in der Schlussphase noch einen Treffer erzielen. Dejan Marijanovic nutzte in der 89. Minute einen Tormannfehler nach einer Ecke und köpfte gekonnt zum 2:6-Endstand ein.

Mit diesem Ergebnis sicherte sich der SV Penk/Reisseck drei wichtige Punkte im Lokalderby und unterstrich seine Stärke in der 1. Klasse A. Der SV Baldramsdorf hingegen musste eine deutliche Niederlage hinnehmen, obwohl das Team bis zum Schluss kämpfte und sich nie aufgab.

1. Klasse A: Baldramsd. : Penk/Reisseck - 2:6 (1:4)

89 Dejan Marijanovic 2:6

74 Fabio Steiner 1:6

56 Sandro Lederer 1:5

36 Patrick Schönegger 1:4

30 Julian Pirkebner 1:3

7 Dejan Marijanovic 1:2

4 Patrick Schönegger 0:2

2 Patrick Schönegger 0:1

