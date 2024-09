Spannung pur: ASKÖ Irschen triumphiert knapp gegen SV Spittal 1b

Spielberichte

Details Montag, 23. September 2024 08:30

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse A konnte sich der ASKÖ Irschen knapp mit 3:2 gegen den SV Sportastic Spittal 1b durchsetzen. Die Partie hielt die Zuschauer von Beginn bis zum Ende in Atem und bot ein wahres Torfestival. Marco Heregger avancierte zum Matchwinner für die Hausherren, während Mersad Ramic für die Gäste zweimal erfolgreich war.

Frühe Führung für ASKÖ Irschen

Der ASKÖ Irschen startete stark in die Partie und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits in der 18. Minute gelang Marco Heregger der Führungstreffer zum 1:0. Nach einem schnellen Angriff nutzte Heregger die Chance, um den Ball gekonnt im Netz unterzubringen. Die frühe Führung verlieh den Hausherren zusätzlichen Schwung und sie drängten weiter auf das nächste Tor.

Der SV Spittal 1b ließ sich jedoch nicht beeindrucken und fand nach und nach besser ins Spiel. In der 39. Minute wurden die Bemühungen der Gäste belohnt. Mersad Ramic nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Irschen und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.

Rückstand und Comeback

Nach dem Seitenwechsel legte SV Spittal 1b noch eine Schippe drauf und ging nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. In der 49. Minute war es erneut Mersad Ramic, der für die Gäste traf und das 1:2 markierte. Die Hausherren sahen sich plötzlich einem Rückstand gegenüber und mussten nun alles daran setzen, das Spiel zu drehen.

Marco Heregger übernahm erneut Verantwortung und brachte ASKÖ Irschen in der 62. Minute zurück ins Spiel und setzte den Ball zum 2:2 in die Maschen. Die Partie war nun wieder vollkommen offen und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Der entscheidende Moment

In der 66. Minute sorgte Marco Heregger schließlich für die Entscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer stellte er auf 3:2 für den ASKÖ Irschen. Die Gastgeber ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und verteidigten die knappe Führung mit viel Einsatz und Leidenschaft.

Nach 94 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und ASKÖ Irschen durfte sich über drei wichtige Punkte freuen. Dank einer herausragenden Leistung von Marco Heregger, der alle drei Treffer für sein Team erzielte, setzten sich die Hausherren knapp aber verdient durch.

Für den SV Sportastic Spittal 1b bleibt die Erkenntnis, dass man trotz guter Leistung und zwei Toren von Mersad Ramic am Ende mit leeren Händen dasteht. ASKÖ Irschen hingegen kann sich über einen hart erkämpften Sieg freuen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze verbuchen.

1. Klasse A: Irschen : Spittal 1b - 3:2 (1:1)

66 Marco Heregger 3:2

62 Marco Heregger 2:2

49 Mersad Ramic 1:2

39 Mersad Ramic 1:1

18 Marco Heregger 1:0

