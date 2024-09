Packendes Derby zwischen SV Malta und SV Baldramsdorf endet unentschieden

Spielberichte

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse A standen sich der SV Malta und der SV Baldramsdorf gegenüber. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen erlebten die Zuschauer eine spannende Partie, die schließlich mit einem 2:2-Unentschieden endete. Malta führte zur Halbzeit und hatte das Spiel größtenteils unter Kontrolle, doch Baldramsdorf kämpfte sich zurück und sicherte sich in Unterzahl einen wertvollen Punkt.

Furioser Start und frühe Führung

Der SV Malta legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach einem Eckball war es Manuel Dullnig, der den Ball per Kopf im Tor von Baldramsdorf unterbrachte. Die frühe Führung schien die Gäste zunächst zu schockieren, was sich in zahlreichen Ballverlusten und Unsicherheiten widerspiegelte.

Malta nutzte diese Schwächephase, um weitere Chancen zu kreieren. In der 12. Minute verpasste Philip Aschbacher jedoch die Gelegenheit, die Führung auszubauen, als sein Schuss auf das fast leere Tor vom gegnerischen Torhüter Philipp Ronacher abgewehrt wurde. Trotz weiterer Bemühungen und guter Chancen, konnte Malta die Führung bis zur Halbzeit nicht weiter ausbauen. In der 43. Minute erhielt Baldramsdorf einen herben Rückschlag, als Dejan Marijanovic nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah.

Baldramsdorf kämpft sich in Unterzahl zurück

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste, mit einer Großchance für Malta, die jedoch nicht genutzt wurde. Trotz Unterzahl zeigten die Gäste jedoch Moral und hielten tapfer dagegen.

In der 53. Minute bekamen die Gäste nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Mario Kogler trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Malta ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und ging nur wenige Minuten später durch Luca Pertl wieder in Führung. Nach einer präzisen Flanke stand Pertl goldrichtig und brachte sein Team erneut in Front.

Das Spiel beruhigte sich danach etwas, bis Baldramsdorf in der 81. Minute überraschend zum 2:2-Ausgleich kam. Christoph Gfrerer nutzte einen hervorragenden Pass und überwältigte die Malta-Defensive mit einem präzisen Abschluss. Der Ausgleich fiel praktisch aus dem Nichts und sorgte für eine spannende Schlussphase.

Spannende Schlussphase und bitteres Unentschieden für Malta

In den letzten Minuten warf Malta alles nach vorne, um doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Die Gastgeber dominierten das Spiel und erspielten sich mehrere gute Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht mehr über die Linie. Trotz aller Bemühungen und einer Schlussoffensive in den letzten Minuten blieb es beim 2:2-Endstand.

Die Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und so endete die Partie mit einer Punkteteilung, die für den SV Malta sicherlich enttäuschend war, da sie das Spiel über weite Strecken kontrolliert hatten. Für den SV Baldramsdorf hingegen war es ein hart erkämpfter Punkt, besonders angesichts der langen Zeit, die sie in Unterzahl spielen mussten.