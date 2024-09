Sieben Treffer im Gailtal: Last-Minute-Sieg für SK Kirchbach gegen ASKÖ Irschen

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 08:48

In einem dramatischen Spiel der 1. Klasse A setzte sich SK Kirchbach mit 4:3 gegen ASKÖ Irschen durch. Die Begegnung, die viele Höhepunkte und Wendungen bereithielt, wurde erst in der Nachspielzeit entschieden. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte. Insbesondere die herausragenden Leistungen der Torschützen Moreno Remskar und Aleksander Malivojevic trugen maßgeblich zum Sieg von SK Kirchbach bei.

Frühe Führung und schnelle Antworten

Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass SK Kirchbach entschlossen war, das Spiel für sich zu entscheiden. Trotz zweier vergebener Großchancen in den ersten zehn Minuten blieben die Hausherren am Drücker. In der 20. Minute traf Jonas Michael Seirer nur die Stange, doch wenige Minuten später war es dann soweit: Georg Engl erzielte in der 30. Minute mit einem sehenswerten Schuss das 1:0 für SK Kirchbach.

Die Antwort von ASKÖ Irschen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später glich Luka Lazanski zum 1:1 aus, bevor Besnik Hoxha in der 38. Minute die Gäste vom Punkt mit 2:1 in Führung brachte. So gehörte den Drautalern zur Pause die Führung in dieser Partie.

Dramatik in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte SK Kirchbach eine kämpferische Leistung. In der 55. Minute erhielt die Heimmannschaft einen Elfmeter, den Jonas Michael Seirer sicher zum 2:2 verwandelte. Doch der ASKÖ Irschen konterte erneut und ging in der 62. Minute durch ein Tor von Marco Heregger mit 3:2 in Führung.

Das Spiel blieb weiterhin spannend und hart umkämpft. In der 67. Minute war es Aleksander Malivojevic, der mit seinem Treffer zum 3:3 den erneuten Ausgleich für SK Kirchbach erzielte. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Moreno Remskar in der 90. Minute das entscheidende 4:3 für die Hausherren erzielte und damit den Sieg für SK Kirchbach sicherte.

Mit diesem hart erkämpften Last-Minute-Sieg bleibt SK Kirchbach in der 1. Klasse A weiterhin auf Erfolgskurs und sorgt für Begeisterung bei den heimischen Fans. Die Partie endete schließlich nach 95 Minuten mit einem 4:3 für SK Kirchbach.

1. Klasse A: Kirchbach : Irschen - 4:3 (1:2)

93 Moreno Remskar 4:3

67 Aleksander Malivojevic 3:3

62 Marco Heregger 2:3

55 Jonas Michael Seirer 2:2

38 Besnik Hoxha 1:2

35 Luka Lazanski 1:1

30 Georg Engl 1:0

