SV Greifenburg dominiert SK Kirchbach mit klarem 4:1-Sieg

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:52

Der SV Greifenburg setzte sich in der 10. Runde der 1. Klasse A mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den SK Kirchbach durch. Trotz einer defensiven Grundausrichtung des SK Kirchbach gelang es den Gastgebern, ihre Überlegenheit eindrucksvoll auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft von Greifenburg, die als Tabellenzweiter in die Partie ging, wollte unbedingt Punkte sammeln, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Der SK Kirchbach hingegen strebte nach wichtigen Zählern, um den Abstand zum Tabellenende zu vergrößern. Doch die Offensive der Greifenburger war letztendlich zu stark für die Gäste.

Frühe Führung für Greifenburg

Von Beginn an machte der SV Greifenburg klar, dass sie die Hausherren des Spiels sein würden. Bereits nach 21 Minuten fand der Ball durch Kevin Tomsic das erste Mal den Weg ins Netz, was den Gastgebern eine verdiente 1:0-Führung bescherte. Diese frühe Führung war längst überfällig, da Kirchbach sich überwiegend auf die Defensive konzentrierte und kaum in die gegnerische Hälfte vordrang.

Im Verlauf der ersten Halbzeit dominierte Greifenburg das Geschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Trotz dieser Überlegenheit dauerte es bis zur 50. Minute, ehe die Hausherren ihre Führung weiter ausbauen konnten. Stefan Norbert Weisinger erzielte das 2:0, und damit war der SV Greifenburg klar auf Kurs, die Partie für sich zu entscheiden. Die Gäste aus Kirchbach hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf das druckvolle Spiel des SV Greifenburg gefunden und sahen sich weiterhin defensiv gefordert.

Greifenburg sichert den Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der SV Greifenburg keine Anzeichen des Nachlassens. In der 62. Minute war es erneut Kevin Tomsic, der den Ball im Tor von Kirchbach unterbrachte und somit das 3:0 markierte. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken agierten die Gastgeber weiterhin offensiv und setzten die Gäste unter Druck.

Dennoch gelang es dem SK Kirchbach in der 80. Minute, durch Aleksander Malivojevic auf 3:1 zu verkürzen. Dieser Treffer schien jedoch mehr ein Trostpflaster zu sein, da Greifenburg die Kontrolle über das Spiel nicht aus der Hand gab. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, stellte Miha Cerne den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her, als er zum 4:1-Endstand traf.

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte der SV Greifenburg seine Position in der Tabelle und bewies, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Anwärter auf die Spitze sind. Für den SK Kirchbach hingegen bleibt die Erkenntnis, dass es gegen offensiv starke Mannschaften wie den SV Greifenburg einer konzentrierteren und strukturierteren Defensivleistung bedarf, um Punkte mitzunehmen.

1. Klasse A: SV Greifenburg : Kirchbach - 4:1 (1:0)

89 Miha Cerne 4:1

80 Aleksander Malivojevic 3:1

62 Kevin Tomsic 3:0

50 Stefan Norbert Weisinger 2:0

21 Kevin Tomsic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.