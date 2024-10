Irschen überrascht: Klarer Erfolg über SV Penk/Reisseck

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:55

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 10. Runde der 1. Klasse A dominierte ASKÖ Irschen gegen SV Penk/Reisseck mit einem überzeugenden 3:1-Sieg. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft ihre Entschlossenheit, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Mit einer starken ersten Halbzeit legte ASKÖ Irschen den Grundstein für den wichtigen Heimsieg, während die Gäste aus Penk/Reisseck erst spät einen Ehrentreffer erzielen konnten.

Blitzstart für ASKÖ Irschen

Bereits in der fünften Minute konnte ASKÖ Irschen den ersten Treffer der Partie verbuchen. Die Gastgeber nutzten einen frühen Moment der Unachtsamkeit der Verteidigung von SV Penk/Reisseck aus und stellten den frühen Führungstreffer durch Besnik Hoxha sicher. Diese frühe Führung verschaffte den Hausherren das notwendige Selbstvertrauen, um das Spielgeschehen weiter zu kontrollieren.

In der 23. Minute baute ASKÖ Irschen ihren Vorsprung aus. Mit einem weiteren gut herausgespielten Tor durch Besnik Hoxha zementierten sie ihre Überlegenheit und setzten SV Penk/Reisseck erheblich unter Druck. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, die Spielkontrolle zu erlangen und eigene Akzente zu setzen. Die Defensive von SV Penk/Reisseck wurde wiederholt auf die Probe gestellt, und ASKÖ Irschen nutzte die sich bietenden Chancen effektiv aus.

ASKÖ Irschen ließ nicht locker und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause in der 37. Minute auf 3:0. Wieder war der Torschütze Besnik Hoxha, der somit seinen Dreierpack schnürte. Diese komfortable Führung zur Pause war das Ergebnis eines dominanten Auftritts der Heimmannschaft, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive kaum Schwächen zeigte. SV Penk/Reisseck fand in der ersten Halbzeit kein Mittel, um dem Druck standzuhalten oder selbst gefährlich zu werden.

Späte Reaktion von SV Penk/Reisseck

Nach der Pause versuchte SV Penk/Reisseck, mehr Initiative zu zeigen und die Defensive von ASKÖ Irschen zu durchbrechen. Doch die Heimelf stand kompakt und ließ nur wenige Gelegenheiten für die Gäste zu. Das Spielgeschehen war nun ausgeglichener, allerdings ohne dass es ASKÖ Irschen in Gefahr brachte.

Erst in der 88. Minute gelang es SV Penk/Reisseck, sich auf dem Spielstand bemerkbar zu machen. Mit einem späten Treffer durch Dominik Eder verkürzten sie auf 3:1, was jedoch nicht mehr ausreichte, um das Spiel zu drehen. Der Ehrentreffer war das Resultat eines unermüdlichen Einsatzes der Gäste, die trotz des deutlichen Rückstands nie aufgaben.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete die Partie mit einem verdienten 3:1-Sieg für ASKÖ Irschen. Die Gastgeber hatten die Grundlage ihres Erfolges bereits in der ersten Halbzeit gelegt und hielten dem späten Aufbäumen von SV Penk/Reisseck stand. Dieser Heimsieg war ein wichtiger Schritt für ASKÖ Irschen in der laufenden Saison der 1. Klasse A, während SV Penk/Reisseck die nächste Gelegenheit nutzen muss, um Punkte zu sammeln.

1. Klasse A: Irschen : Penk/Reisseck - 3:1 (3:0)

89 Dominik Jonas Eder 3:1

38 Besnik Hoxha 3:0

23 Besnik Hoxha 2:0

5 Besnik Hoxha 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.