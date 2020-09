Thomas Gilgenreiner ist neuer Nötsch-Trainer!

Details Dienstag, 15. September 2020 21:54

Der sportliche Leiter von Nötsch konnte gestern einen neuen Trainer melden, nachdem Stefan Pusterhofer mitten in der Herbstsaison zum Liga-Stamminventar Feldkirchen wechselte. Mario Skina bestellte indes Thomas Gilgenreiner zum neuen Headcoach.

„Wir waren alle völlig überrascht“, berichtet uns Skina, der über die Probleme der Trainersuche mitten in der Saison ausführt: „Stefan hat vor eineinhalb Jahren eine junge Truppe übernommen und gute Aufbauarbeit geleistet. Er hat die Burschen geformt und war vereinsintern durchaus populär.“

Pusterhofer und Nötsch gingen im Guten auseinander: „Es war aber gar nicht so einfach, mitten in der Saison einen neuen Trainer zu finden. Zum Glück war Thomas Gilgenreiner gerade frei.“

Foto (Sobe): Der neue Trainer in Nötsch: Thomas Gilgenreiner

Gilgenreiner spielte selbst im gehobenen Amateurfußball, schnürte für zahlreiche Regionalliga-Clubs die Schuhe und verfügt über die UEFA-A-Lizenz. „Am Mittwoch haben wir das erste Training zusammen, ich will die Truppe so schnell wie möglich kennenlernen“, gibt er uns zu Protokoll. Er will die ungeschlagene Truppe vorne halten: „Die Top 5 hat der Vorstand als Ziel ausgerufen und ich will dieses umsetzen.“

Der neue Trainer war zuletzt bei Ligakonkurrent Velden als Trainer aktiv. Seine erste Station war Landskron.

