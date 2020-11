Kurt Stuck enttäuscht über das Aus in Velden

Details Montag, 02. November 2020 14:58

Seit vergangenen Dienstag ist die Ära von Kurt Stuck bei Velden beendet. Der langjährige Trainer von VST Völkermarkt beendete den Herbst auf Rang drei. Stuck feierte in seiner Laufbahn Meistertitel mit Welzenegg & Ruden, war 2017/18 mit dem VST Völkermarkt Vizemeister in der Kärntner Liga und spielte mit den Abstimmungsstädtern erstmals eine Saison in der Regionalliga Mitte. Nach neun Jahren bei den Jauntalern dockte der erfahrene Coach bei Velden an, es wurde lediglich eine kurze Liaison.

„Am Montag spielten wir gegen Rothenthurn, am Dienstag um 09.00 bekam ich den Anruf von Velden, wonach unsere Zusammenarbeit beendet ist. Ich akzeptiere die Entscheidung vom Verein, bin aber schon enttäuscht, dass ich für die gemeinsam ausgemachten Projekte, auch abseits der Kampfmannschaft, nicht mehr als nur 3,5 Monate Zeit erhalten habe.“

Stuck erwähnte in dem Zusammenhang den Aufbau einer neuen Nachwuchs-Generation, "das braucht man in der Unterliga, sonst bekommt man irgendeinmal die Rechnung präsentiert."

Velden-Sportchef Hannes Teppan wiederum gab gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bekannt, dass die Auflösung des Vertrags im Einvernehmen erfolgte. Ein neuer Trainer wird in der Winterpause bestellt, das letzte Spiel gegen Wernberg coachte Christian Sand die Seekicker.