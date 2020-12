1. Klasse B: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 09:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Wolfgang Guggenberger (Villacher SV)

Endergebnis:



1. Wolfgang Guggenberger (Villacher SV / 1601 Stimmen)

2. Sebastian Mauch (Villacher SV / 1181 Stimmen)

3. Christoph Winkler (SV Malta / 1155 Stimmen)

4. Michael Linder (SV Maria Gail / 728 Stimmen)

5. Marko Modic (Magdalener SC / 384 Stimmen)

6. Stefan Gruber (FC Rennweg / 368 Stimmen)

7. Manuel Guggenberger (Magdalener SC / 337 Stimmen)

8. Moritz Zimmermann (ATUS Nötsch / 284 Stimmen)

9. Louis-Christo Sallfeldner (Villacher SV / 283 Stimmen)

10. Thomas Klingbacher (SV Rothenthurn / 174 Stimmen)