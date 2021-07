Meisterporträt: Der FC Bad Kleinkirchheim

Details Mittwoch, 14. Juli 2021 14:46

Bis zur neuen Saison in rund eineinhalb Wochen wollen wir euch die Meistervereine etwas näher bringen. Was treibt sie an, welche Geschichte steckt hinter den Erfolgreichsten in den KFV-Gewässern? Heute präsentieren wir den FC Bad Kleinkirchheim. Die Kicker aus der Wintersportmetropole gewannen die 2. Klasse B und so gelang der erneute Wiederaufstieg in die 1. Klasse. Die erfolgreichste Ära gab es in den 70er, als der Klub in der Unterliga West spielte.

Sportliche Hochblüte in den 70ern

Gleich nach dem KFV-Beitritt im Jahr 1972 gab es sportliche Erfolge zu feiern. 1974/75 spielte Bad Kleinkirchheim gegen den damals noch jungen Arnold Koreimann unmittelbar vor dessen Wechsel zur Austria Klagenfurt um den Aufstieg in die Unterliga West. Bad Kleinkirchheim gewann und blieb bis 1979 in der Unterliga.





Das Meistertruppenfoto mit Damen: Obfrau Irina Hofer (links) und KFV-Vizepräsidentin Tanja Hausott. Foto: KFV/Bad Kleinkirchheim

Pendeln zwischen 1. und 2. Klasse, Wiederaufstieg 2021

Ab den 80ern blieb die Unterliga bis heute unerreicht, Bad Kleinkirchheim pendelte zwischen der 1. und 2. Klasse, entwickelte sich zur “Fahrstuhltruppe”. Aber auch aus dieser Position heraus bildete der Verein einige gute Spieler aus, am meisten Bekanntheit erlangte Manfred Görtschacher, Kicker der goldenen SV Spittal-Elf der 80er.

In der letzten Saison gab die Truppe von Trainer Ivica Vincetic nur vier Punkte ab, drei davon allerdings gegen den direkten Gegner Arriach und so war der Meistertitel erst mit dem klaren 5:1 im Juni-Nachtrag bei Bodensdorf gesichert. Der Aufstieg selbst war durch die Bestimmungen zu dem Zeitpunkt bereits fix.

Beliebter Ground für internationale Freundschaftsspiele

Im Zuge der Fußball-EM 2008 wurde die Sportarena generalüberholt und revitalisiert. Seitdem ist der Kurort ein beliebtes Trainingslagerdomizil, internationale Topklubs geben sich in Bad Kleinkirchheim die Klinke in die Hand und kreuzen auf der Anlage gegenseitig die Klingen. Heuer war es beispielsweise Sparta Prag.