Feffernitz will nach verkorkster Hinrunde im Frühjahr wieder angreifen

Details Mittwoch, 14. Dezember 2022 07:08

Die Hinrunde in der 1. Klasse B verlief für den SV Rapid Feffernitz gar nicht nach Plan. Konnte man in der Vorsaison mit soliden 37 Punkten noch den achten Platz erreichen, so sieht es nach der Hälfte der Spiele in dieser Saison sehr düster aus. Nur vier Zähler aus den 15 Spielen konnten sich die Mannen von Trainer Manuel Prettenthaler von Juli bis Oktober hinweg erarbeiten. Ligaportal hat ebendiesen um ein Interview gebeten.

Ligaportal: „Manuel, wie bewerten Sie die Mannschaftsleistung nach der schwachen Herbstsaison?“

Prettenthaler: „Natürlich haben wir uns den Verlauf des ersten Teils der Saison ganz anders vorgestellt. Wir wollten im vorderen Drittel mitspielen. Verletzungspech und auch oft die fehlende Einstellung von einigen Spielern führten schließlich nur zu mageren vier Pünktchen nach 15 Spielen. Oft war halt ein Zeltfest oder Kirchtag wichtiger als das Meisterschaftsspiel.“

Ligaportal: „Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der Hinrunde?“

Prettenthaler: „An und für sich ist die Stimmung bei denen, die zusammengehalten haben, gut. Natürlich freut mich und die Spieler aber das nicht, wenn man Woche für Woche einen draufbekommt. Trotzdem war im Team weitestgehend der Zusammenhalt gegeben.“

Ligaportal: „Nun ist der Ligabetrieb ja für gut vier Monate pausiert. Wie werdet ihr die Wintervorbereitung in Angriff nehmen?“

Prettenthaler: „Heuer gehen wir viel auf Kraft- und Ausdauertraining. Es ist im Herbst schon öfters aufgefallen, dass wir den Gegnern teilweise körperlich unterlegen waren. Der Fokus liegt also in diesem Winter eindeutig darauf.“

Ligaportal: „Gibt es Aktivitäten auf dem Transfermarkt eurerseits zu vermelden oder sind noch welche geplant?“

Prettenthaler: „Geplant sind zwei oder drei Verstärkungen für die Rückrunde, um dort den Gegnern wieder starke Konkurrenz zu bieten. Dabei wollen wir aber kein finanzielles Risiko eingehen. Außerdem sind einige Spieler wieder fit nach ihrer Verletzung, was unser Team natürlich nochmal zusätzlich verstärkt. Im Frühjahr können wir dann hoffentlich wieder voll angreifen.“

Ligaportal: „Welche Ziele werden von Feffernitz für die Rückrunde angepeilt?“

Prettenthaler: „Am Anfang der Saison hatten wir uns das Ziel gesteckt, im oberen Drittel der Tabelle mitzuspielen. Nach der verkorksten Rückrunde müssen wir diese Ambitionen ein wenig überdenken. Das Ziel ist nun klar der Klassenerhalt.“