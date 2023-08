Egg ringt Ledenitzen nieder

Details Sonntag, 30. Juli 2023 20:51

Der SV Egg, welcher von der 1. Klasse A in die 1. Klasse B wanderte, empfing zur 1. Runde die DSG Ledenitzen. In der vergangenen Saison etablierte man sich im gesicherten Mittelfeld, das will man in der heurigen Saison mindestens wieder machen. Die DSG Ledenitzen möchte sich kontinuierlich weiterentwickeln und schielt mit einem Auge auf die vorderen Topplätze, sofern sich im Saisonverlauf etwas ergeben sollte.

Blitzstart der Heimelf

Einen wahrhaftigen Traumstart erwischte der SV Egg zur neuen Saison. Die Heimelf startete einen Angriff über rechts, es folgte ein Stanglpass und nach nur wenigen Sekunden netzte Jure Zeljak zum 1:0 der Heimelf ein – 1. Minute. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten, bereit in der zwölften Minute traf Dejan Cavka zum 1:1 Ausgleich für die DSG Ledenitzen. Vom Ausgleich unbeirrt schien sich die Heimischen wenig beeindruckt zu zeigen, denn erneut war es Jure Zeljak, der in der 15. Minute, den alten Torabstand wiederherstellte und auf 2:1 für den SV Egg stellte. Mit der 2:1 Führung geht es nach einigen Torchancen auf beiden Seiten in die Katakomben zum Pausenteee.



Ähnliches Spiel in den zweiten 45 Minuten

Diesmal startete man nicht so euphorisch in die zweiten 45 Minuten am heutigen Tag, denn es dauerte bis zur 61. Minute als es erstmals in der zweiten Spielhälfte wieder Jubelgeschrei zu hören gab. Nach einem Angriff über die linke Seite und einem daraus resultieren Stanglpass zur Mitte, stellte Mario Michael Tscheliessnig zum 3:1 für die Heimischen. Mit einem 2-Tore-Vorsprung versuchte man das Spiel zu verwalten und über die Runden zu bringen. Es dauerte aber bis zur 83. Minute, ehe die Gäste aus Ledenitzen das Abwehrbollwerk erneut durchbrechen konnten. Enis Musanovic traf zum 3:2 Anschlusstreffer und machte das Spiel nochmal spannend. Am Ende gingen die Heimischen aber doch noch als Sieger vom Platz und jubelten über den ersten Dreier in der neuen Saison.



Wolfgang Mörtl (Trainer SV Egg):

„Es war ein flottes Spiel von beiden Mannschaften. Beide Teams hatten in den ersten 45 Minuten gute Chancen. Die DSG Ledenitzen ist sehr spielstark, wir haben aber sehr gut dagegengehalten. Nach dem 3:1 wollten wir das Spiel verwalten und den Sieg über die Bühne bringen. Gegen Ende wurde es nochmal spannend, da die Gäste zum Anschluss getroffen haben, aber wir haben die Punkte doch noch einbehalten und gewonnen.“

