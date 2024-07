Maria Gail nimmt heuer neuen Anlauf Richtung Unterliga

1. Klasse B

Details Donnerstag, 04. Juli 2024 21:48

Der SV Falle Maria Gail kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Mit insgesamt 13 Siegen, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen sicherte sich die Mannschaft am Ende einen respektablen dritten Platz. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren, denn das Ziel ist klar: Der Aufstieg in die Unterliga. Das Team ist hochmotiviert und bereit, alles zu geben, um dieses ambitionierte Vorhaben zu verwirklichen. Mit einem starken Kader und einem engagierten Trainerstab sind die Voraussetzungen geschaffen, um den nächsten großen Schritt in der Vereinsgeschichte zu machen.

Kaderumbruch soll den Weg ebnen

Trainer Neven Ilic bereitet die neue Mannschaft intensiv auf die kommende Saison vor. Der Verein muss schweren Herzens auf Fabio Gulle verzichten, der nach 17 Jahren in die Steiermark zum USV Mooskirchen wechselt. Auch Michael Linder und Philip Hiesel stehen nicht mehr im Aufgebot, ebenso wie Dino Matoruga, der Richtung Kötschach geht, und Felix Kollinger, der zum FC Faakersee wechselt. Dennoch gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Maria Gail darf Christopher Altmann als neuen Torhüter begrüßen, der von St. Jakob dazustößt, sowie Lukas Novak, der von Feldkirchen kommt. Zudem kehrt Maximilian Fleissner nach einer langen Verletzungspause zurück und wird in der Defensive für Stabilität sorgen. Besonders erfreulich ist, dass der Verein verstärkt auf die Jugend setzt und gleich 11 Nachwuchsspieler in die Kampfmannschaft integriert. Der SV Falle Maria Gail blickt somit zuversichtlich auf die kommende Saison und setzt auf eine Mischung aus Erfahrung und frischem Talent.

Ziele klar definiert

Für die kommende Saison nimmt sich der Verein aus Villach viel vor. Man möchte vorne mitspielen und strebt den Aufstieg in die Unterliga an. Trainer Neven Illic zeigt sich optimistisch: „Wir werden alles geben, um am Ende vorne um den Aufstieg mitzuspielen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass meine Mannschaft das schaffen kann!" Der SV Falle Maria Gail startet die Saison mit einem Auswärtsspiel in Arriach und ist bereit, von Anfang an voll durchzustarten.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.