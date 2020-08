Schiefling/St. Egyden mit souveräner Vorstellung in Stockenboi

Details Montag, 10. August 2020 10:43

Zwei Teams die eine Auftaktniederlage kassierten kämpften am Sonntag um die Vermeidung eines Fehlstarts. Letztendlich behielt die SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden dank zweier Doppelpacks von Stefan Walcher und Spielertrainer Marc Sand klar über Stockenboi die Überhand. Der SV Stockenboi findet sich nach zwei Spielen und 10 Gegentreffern am Tabellenende wieder.





Die Gäste versuchten von Beginn an Druck aufzubauen und die Auftaktniederlage gegen Nötsch (2:3) aus dem Gedächtnis zu verdrängen. Sie gaben den Takt vor und der Lohn der Mühen stellte sich bereits in der 15. Minute ein, als Mittelfeldakteur Stefan Walcher im Stile eines Mittelstürmers nach einem Stanglpass goldrichtig stand und die Kugel über die Linie drückte.



Nach der Führung kontrollierten die Gäste weiterhin das Spiel, die Gastgeber wurden in der gesamten 1. Hälfte nur selten gefährlich, meistens verebbten potentielle Möglichkeiten rund um den Strafraum. Schiefling/St. Egyden brachte die Führung ohne gröbere Probleme in die Kabinen.



Nur ein kurzes Aufflackern von Stockenboi



Nach dem Seitenwechsel wollte es die Elf von Alexander Ertl wissen und drängte einige Minuten auf den Ausgleich. Die Mühen erwiesen sich als fruchtlos, die Gäste konnten sich aus der Umklammerung befreien und erzielten den vorentscheidenden 2. Treffer. Wiederum war es Stefan Walcher, der diesmal eine Flanke am 16er mit einem satten Schuss verwertete.



Damit erlahmte die Gegenwehr der Weißensee-Kicker, Stockenboi kam durch Spielertrainer Marc Sand noch zu zwei weiteren Treffern. Das 0:3 entsprang einem Standard, das 0:4 einem Konter, wo Sand Verteidiger wie Tormann düpierte.



Stockenboi liegt damit nach zwei Runden am Tabellenende, Schiefling/St. Egyden hat mit dem 3er im Mittelfeld Platz genommen.



Stimme zum Spiel



Marc Sand (Spielertrainer Schiefling/St. Egyden): „Das war eine souveräne Vorstellung meines Teams. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch die Chancen genützt, Pauschallob an alle!“

Die Besten



Niemand bzw. Stefan Walcher (ZM)

