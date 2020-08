Mit cleverer Taktik zum Erfolg - Nötsch feiert gegen Gmünd 1b den zweiten Auswärtssieg in Folge

Details Montag, 17. August 2020 07:38

Am Samstag empfing der ASKÖ Gmünd 1b vor eigenem Publikum den Tabellenvierten ATUS Nötsch. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt, doch diesmal setzte sich Nötsch knapp, aber doch mit 1:0 durch.

Keine Tore in Halbzeit 1

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Chancen bleiben auf beiden Seiten Mangelware. Nötsch macht hinten dicht und Gmünd 1b kann trotz leichter optischer Überlegenheit keine echte Torchance kreieren. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Foto: Sobe

Eine Standardsituation reicht

In der 49. Minute bewahrt Jernej Schwarzmann mit dem Treffer zum 0:1 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Er verwertet nach einem Eckball an der zweten Stange und lässt dem ansonsten gut disponierten Schlussmann von Gmünd, Alexander Stranner, keine Chance. Das war es dann auch schon. Nötsch spielte die Partie staubtrocken zu Ende und Gmünd fehlte die zündenden Idee, um nochmals zurückzukommen. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe sechs Mal Gelb (Markus Gruebler 56.; Marcel Rudolf Schoenherr 74.; Robin Mario Nardinocchi 80.; Jona Slamnig 86.; Sandro Reinhold Seebacher 88.; Elias August Kaim 90.) Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und Nötsch darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.





Michael Siller, Spielertrainer des ASKÖ Gmünd 1b: "Wir hatten sicher mehr als 60 % Ballbesitz, konnten diesen aber nicht nützen und in Tore ummünzen. Eine Standardsituation reichte dann, um uns eine Niederlage zu bescheren. Ein X wäre wohl gerecht gewesen."



Stefan Pusterhofer, Trainer des ATUS Nötsch: "Wir haben unsere 4-1-4-1-Taktik perfekt umgesetzt und am Ende zählen dann auch nur die drei Punkte. Almir Licina ist leider verletzt und wird uns in der Offensive wohl länger fehlen."



Die Besten: Keiner bzw. Kert

