Faaker See & Rothenthurn teilen sich im Schlager die Punkte!

Details Montag, 17. August 2020 14:53

Tabellenführer SV Rothenthurn gastierte im Schlager der 3. Runde beim FC Faakersee. Die Gastgeber dominierten weitgehend das Geschehen, dennoch konnten die Oberkärntner Gäste zum Schluss einen Punkt entführen. Rothenthurn behielt damit die Tabellenführung und beide Teams sind weiter ungeschlagen.

Faakersee stellte unter Coach Gustl Schaller eine physisch sehr präsente Truppe zusammen, mit starken Körpern die es auch verstehen mit dem Ball umzugehen. Ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner, der sich oft als Herr der Lüfte erweist und diese Vorteile weidlich ausnützt.



Faak lässt Rothenthurn nicht atmen

In der ersten Halbzeit dominierte die Truppe von Gustl Schaller klar das Geschehen, beschäftigt Rothenthurn nonstop mit weiten hohen Bällen, die die körperlich robusten wie technisch beschlagenen Faak-Kicker zu kontrollieren verstanden. 500 Zuschauer peitschten dabei die Hausherren nach vorne, aber noch vergaben Andreas Unterguggenberger und Christoph Omann die tollsten Chancen.

Rothenthurn ist ein Angstgegner von Faakersee, in 10 Begegnungen konnten die Gelbschwarzen nur eine Begegnung für sich entscheiden. Davon war in der ersten Halbzeit aber nichts zu merken und nach einem schnell ausgeführten Einwurf besserte Omann sein Missgeschick von vorhin aus, traf zur umjubelten wie verdienten Führung (21.). Weitere Chancen auf das 2:0 brachten nichts ein.

Rothenthurn findet ein Gegenmittel

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gäste besser eingestellt. Wo man vor einigen Minuten noch den Eindruck hatte, Faak will seinen Gegner in den See treiben, fand die Truppe von Marjan Florjancic nun Wege selbst den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

Nach einer Stunde fanden die Gäste die erste wirklich große Möglichkeit vor. Grega Gorisek stand alleine auf Torhüter Kevin Wrolich, schoss diesen aber völlig unbedrängt an. Aber der Ausgleich in der 74. Minute durch Ermin Softic fiel somit nicht aus heiterem Himmel. Er stand goldrichtig an der langen Stange, wurde mit einer guten Flanke zum Ausgleich gefüttert. Doppelt bitter für Faakersee- die beiden Angreifer Unterguggenberger und Omann vergaben vor dem Ausgleich wiederum Topchancen. Danach blieb das Spiel offen, am 1:1 änderte sich nichts mehr.



Beide Teams bleiben ungeschlagen, Rothenthurn verteidigte die Tabellenführung.

Stimmen zum Spiel:

Gustl Schaller (Trainer Faakersee): „Vor allem aufgrund des Übergewichts an Chancen trauern wir schon ein wenig dem Sieg nach.“

Marjan Florjancic (Trainer Rothenthurn): „Ich muss mit diesem 1:1 nach dem Spielverlauf einfach mehr als nur zufrieden sein.“

Die Besten: Daniel Huterer (V) Mateo Scheucher (RMF) bzw. Thomas Walker (IV)

