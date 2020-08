Nach 0:0 gegen Feffernitz- Velden-Trainer Stuck spricht Klartext!

Details Sonntag, 23. August 2020 14:13

Der Saisonauftakt ging für ATUS Fliesen Koller Velden in die Hose, lediglich 5 Punkte aus 4 Spielen stehen für einen erklärten Meisterschaftsfavoriten zu Buche. Am Freitag fügte sich ein mageres 0:0 gegen SV Rapid Feffernitz nahtlos zu den bisherigen Vorstellungen hinzu und offenbarte einmal mehr das Velden-Grundproblem: Das Toreschießen. Trainer Kurt Stuck stand uns ausführlich Rede und Antwort.

Die Sturmreihen lassen Chancen für drei Spiele liegen

Die Begegnung mit Rapid Feffernitz ist schnell erzählt, Velden war über 90 Minuten klar die tonangebende Mannschaft und hätte eigentlich schon zur Pause hoch führen müssen. Feffernitz bekam durch Raphael Kattnig ebenfalls eine gute Torchance. Letztlich vergab die Velden-Offensivreihe Kulnik, Hertelt & Svetzolar Chancen für einige Spiele und der Favorit ließ mit diesem 0:0 abermals Punkte liegen.

Trainer Kurt Stuck haderte naturgemäß mit der Chancenverwertung. Lobte aber auch Gegner Feffernitz: „Die waren 90 Minuten mit Leidenschaft bei der Sache und haben sich so den Punkt verdient“. Bei seiner Elf hob er die Leistung von Noah Robatsch in der Innenverteidigung hervor, der erstmals in der Startelf stand: „Es war ein sehr vielversprechendes Debüt.“

Kurt Stuck: „Die meisten haben von Velden eine völlig unrealistische Sicht!“

Nach 4 Spielen steht Velden mit 5 Punkten da- Ligaportal bat Trainer Kurt Stuck zum Interview.

Ligaportal: „Kurt- worauf führen sie den bisherigen Fehlstart zurück?“

Kurt Stuck: „In erster Linie einmal, weil wir unsere Chancen nicht verwerten. Der Druck von außen zeigte aber intern auch Wirkung.“

Ligaportal: „Druck von außen- wie sollen wir das verstehen?“

Kurt Stuck: „Klassische wie soziale Medien erzeugten ein Zerrbild von einer Startruppe, wonach wir uns den Titel eigentlich nur abholen müssen. Das hinterließ auch intern Spuren und einige rückten vom urprünglichen Plan ab.“

Ligaportal: „Was war dieser ursprüngliche Plan?“

Kurt Stuck: „Der Aufstieg war für diese Saison nach unseren eigenen internen Vorgaben noch keineswegs Pflicht. Die Erwartungshaltung ist durch die Einflüsterer von außen, die ohnehin nur die halbe Wahrheit kennen, aber auch intern gewaltig gestiegen. Das wirkt sich dann eben auch auf die Mannschaft aus, wenn es so wie jetzt nicht so läuft.“



Foto (Sobe): Velden-Trainer Kurt Stuck spricht Klartext!

„Die Leute sehen nur die Namen und wissen nicht was tatsächlich los ist“

Ligaportal: „Aber angesichts einer Vielzahl von ehemaligen Spielern in der Kärntnerliga und RLM muss man Velden schon zu den absoluten Favoriten zählen?“

Kurt Stuck: „Natürlich- und das stört uns ja auch nicht. Ich kann ihnen erzählen, was uns stört. Wenn uns beispielsweise der Villacher Platzsprecher als "Millionärstruppe" beim Einlauf begrüßt. Hallo wir sind auch nur ein Unterhausverein, wie alle anderen auch. Oder dass alle nur die Namen auf der Kaderliste sehen, aber nicht wissen was mit diesen Spielern oft tatsächlich los ist. Nehmen wir uns zB Svetzolar her. Ja der kommt aus der Kärntner Liga war aber schwer verletzt und hat eineinhalb Jahre nicht gespielt. Es wird auch viel Unsinn erzählt, was wir angeblich so alles zahlen würden. Das sind die Dinge die uns stören- und nicht dass wir auch ein Meisterschaftsfavorit sind, was wir ja nie in Abrede stellten.“

Ligaportal: „Wie geht es nun in Velden weiter?“

Kurt Stuck: „Die Kampfmannschaft selbst ist nur ein Teil des ganzen Konzepts das ich hier in Velden umsetzen möchte. Wir haben da auch Pläne bezüglich Spielerentwicklung und qualitativ hochwertiger Nachwuchsarbeit. Natürlich müssen wir jetzt mit der Kampfmannschaft versuchen in einen positiven Flow zu kommen, die Seifenblase in der sich einige befinden zerstechen. Dem Verein selbst muss ich danken- das ist nicht selbstverständlich in extrem schwierigen Zeiten wie jetzt etwas Neues aufzubauen.“

Ligaportal: „Wir danken für das Interview“

