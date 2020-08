Schiefling/St. Egyden besiegt Rennweg in einem Torfestival mit 5:3!

Details Sonntag, 30. August 2020 15:31

Die SG ASKÖ Schiefling/St. Egyden hatte vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Rennweg erst 3 Punkte auf dem Konto. Allerdings war die Auslosung den Seekickern nicht gerade wohlgesonnen, befanden sich mit Velden, Rothenthurn und Nötsch gleich drei Titelanwärter unter den Gegnern. Gegen Rennweg klappte es nach Anlaufschwierigkeiten wieder.

Die Seekicker mussten ihren Spielertrainer und Goalgetter Marc Sand vorgeben, der an einer Adduktorenzerrung leidet, aber schon bald wieder auflaufen kann. Vor Rennweg war er vor der gefährlichen Offensivabteilung der Katschbergkicker gewarnt.

Die Spielgemeinschaft dominiert

Von Beginn weg ließen die Hausherren keine Zweifel aufkommen, sich den zweiten 3er krallen zu wollen, traten dominant auf und fanden zahlreiche Torchancen vor. Der Gegner war einstweilen offensiv kaum vorhanden. Der erste Treffer stellte sich schließlich nach 25 Minuten ein, als Patrick Leczek nach einer Flanke seinen eigenen Abpraller verwertet.

Ähnlich die Entstehungsgeschichte zum 2:0, diesmal stand Valentin Perdacher als Flankenabnehmer parat. Besonders schwer machte Rennweg es den Hausherren nicht, zu Zählbarem zu kommen.

Rennweg kommt aus dem Nichts

Nun zeigte die Elf von Manfred Salentinig aber, warum sie nach vier Runden bereits bei 12 Volltreffern steht. David Lukanc verkürzt mit einem schönen Schuss vom 16er auf 1:2, kurz nach der Pause gleicht derselbe Spieler gar zum 2:2 aus einem Konter aus, nachdem Schiefling/St. Egyden den Wiederbeginn etwas verschlief.

Patrick Leczek vertrat an diesem Nachmittag seinen Trainer als Goalgetter. Sein zweites Tor zum 3:2 setzte er wenige Minuten nach dem Ausgleich drauf, er wurde dabei schön freigespielt und blieb im 1 vs. 1 Sieger gegen Gästekeeper Patrick Kalt. Aber nochmals ließ Rennweg nicht locker, bekamen von Schiedsrichter Sead Kulovic einen wenig diskutierten Elfmeter zugesprochen. Standardschütze Anel Mujkic verwertet sicher.

Schiefling/St. Egyden stellt den Sieg im Finish sicher

Das 3:3 war aus Sicht der Rennweger ein Zeugnis ihrer Willensstärke und Konzentrationskraft vor dem Tor, ganz gab es den Spielverlauf nicht wieder. Zugleich gab es bei den Gästen wie schon mehrfach in dieser Saison Schwächen in der Hintermannschaft zu beobachten und letztendlich setzte sich Schiefling/St. Egyden doch noch durch. Wiederum Patrick Leczek brachte die Hausherren in Führung, diesmal wurde er uneigennützig von Stefan Walcher bedient. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr und bekamen durch Christoph Schellander noch eine Zugabe zum 5:3-Endstand verpasst.

Stimme zum Spiel:

Marc Sand (Spielertrainer SG Schiefling/St. Egyden): „Der Sieg war letztendlich schon verdient. Jetzt kommen die Spiele, wo wir uns dann oben in der Tabelle festsetzen wollen.“

Die Besten: Patrick Leczek (St) bzw. David Lukanc (OM)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten