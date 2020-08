Nötsch holt sich in Maria Gail die Tabellenführung!

Details Sonntag, 30. August 2020 21:04

ATUS Nötsch hat in der 5. Runde mit einem 2:1 Sieg beim SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch errungen. Der bisherige Tabellenführer SV Rothenthurn war spielfrei, die Begegnung bei Rapid Feffernitz wurde witterungsbedingt abgesagt. Den Sieg in Maria Gail errang Nötsch durch eine starke 1. Halbzeit.

Nötsch-Trainer Stefan Pusterhofer ließ sich einiges einfallen um sein Gegenüber Neven Ilic zu überraschen. So rückte er vom gewohnten 4-1-4-1-System zugunsten eines 4-3-2-1 ab. So neutralisierten sich die Teams, eine halbe Stunde lang plätscherte das Spiel so dahin, ohne dass es große Höhepunkte gab.

Doppelschlag durch Nermin Konjevic als Vorentscheidung

Dann gab es in der 31. Minute doch ein berichtenswertes Ereignis- und was für eines.Über die rechte Seite kommt der Ball zu Almir Licina in den Strafraum, der stürmer deckt den Ball geschickt ab und schafft es von der Outlinie in den kurzen Rückraum zu spielen. Dort stand Nermin Konjevic mit dem Rücken zum Tor und versenkte die Kugel mit einem Ferserl! Ein selten zu sehendes Kabinettstückerl.

Den zweiten Treffer setzt er nur wenige Minuten später drauf. Auch dieses Tor war sehenswert- weil er am 16er den Ball bekam und nicht lange fackelte, abzog und in der langen Ecke versenkte. Zu dem Zeitpunkt wirkte Nötsch fast unantastbar, auch weil sie in der Abwehr fast nichts zuließen.

Maria Gail gibt sich nicht geschlagen

In der zweiten Hälfte kann sich Maria Gail endlich von der taktischen Klammer lösen und beginnt gefährlich nach vorne zu spielen. Nachdem Ilic aufmachen muss mehren sich die Chancen auf beiden Seiten, nach einem Stangenschuss für Maria Gail gab es im Konter gleich direkt die Chance auf das 3:0 durch Lucas Mosser, auch Nicolas Janschitz bekam die Möglichkeit auf das 3:00 serviert, handelte aber etwas zu eigensinnig.

Ein Treffer gelang Maria Gail noch- Jan Logar mit einem sehenswerten Flachschuss in die Lange Ecke (68.). Damit lebte für Maria Gail bis zum Schluss die Chance auf zumindest einem Punkt, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Nötsch): „Der Spielverlauf kam uns entgegen. Dass wir diese starke 1b nun anführen, ist ein schönes Gefühl, das ruhig noch ein Zeiterl andauern darf.“

Die Besten: Keiner bzw. Konjevic (St) Jernej Schwarzmann (DMF)

