Erste Niederlage für Nötsch bei Velden zum Gilgenreiner-Debüt!

Details Montag, 21. September 2020 09:05

Seit dieser Woche ist Thomas Gilgenreiner Trainer bei ATUS Nötsch, nachdem Stefan Pusterhofer die Leiter nach oben fiel (wir berichteten). Es gab also einen Trainerwechsel, weil ein erfolgreicher Coach sich in der Spielklasse verbesserte- und pikanterweise ging es für Gilgenreiner ausgerechnet gegen ATUS Fliesen Koller Velden, jenem Team das er noch in der Vorsaison betreute…

Bei Velden hingegen kehrte in den letzten runden nach durchwachsenen Start Ruhe ein, die Truppe von Kurt Stuck hatte zwar Woche für Woche hart zu kämpfen, erzielt nun aber jene siegbringenden Treffer, die die Truppe näher an die Tabellenspitze ran bringen.

Ein hartes Stück Arbeit bis zum Führungstreffer- Nötsch kann antworten

Nötsch ging es zwar defensiv, aber giftig an, hielt gut gegen die feldüberlegenen Gastgeber gut dagegen und Hertelt und Co. mussten stets vor Kontern auf der Hut sein. In der Phase nahmen die Gailtaler auch die eine oder andere Karte in Kauf, die körperliche Präsenz war wichtiger als die Spielerunbescholtenheit.

Aber in der 39. Minute nimmt dann Sebastian Hertelt Maß und trifft einen Freistoß direkt zum vermeintlich erlösenden 1:0. Damit ging es in die Kabinen, die erfolgsspur schien gelegt zu sein. Aus der Kabine heraus konnte Nötsch aber erneut zeigen, warum die Elf heuer in der Tabelle so weit vorne anzutreffen ist. Almir Licina glich nach einem erzwungenen Corner aus, er staubte in dem Getümmel vor dem Tor von Markus Glänzer ab.

Die erneute Führung gibt Velden nicht mehr aus der Hand

Lange währte die Schrecksekunde aber nicht, Velden übernahm rasch wieder das Kommando gegen zäh dagegen haltende Gailtaler, die unbedingt den Punkt- oder via „Lucky Punch“ den Sieg vom Wörthersee entführen wollten.

In der 56. Minute wurde Sebastian Hertelt mit einem tollen 25-Meter-Pass durch die Abwehrkette auf die Reise geschickt, der wiederum spielt auf Michael Schneider ab, der noch einen Haken nach innen setzt und anschließend Torhüter Rudi Dimnig bezwingt. Ein sehr schönes Tor, wo auch die Qualität von Velden aufblitzte. Diese Führung konnte Nötsch dann nicht mehr beantworten.

Im Finish kam Hertelt noch zu seinem zweiten Treffer, diesmal nicht so spektakulär per Kopf nach einer Flanke von rechts- aber dafür sehr wohl das Spiel endgültig entscheidend (85.). Mit dem Erfolg rückte Velden nun zu Nötsch auf, ist neuer Vierter in der Tabelle. Für Thomas gilgenreiner ging indes das debüt fr Nötsch trotz einer ansprechenden Leistung gegen seinen ex-Club daneben.

Stimme zum Spiel

Kurt Stuck (Trainer Velden): „Wir haben nun die Ergebnisse, die wir uns wünschen. Aber es ist Woche für Woche sehr schwer, wir müssen immer alles abrufen und das ist auch gut so. Auch nächste woche in Stockenboi wird uns nichts geschenkt.“

Die Besten: Fabian Kopeinig (IV) & Martin Berger (Re. Vt/ beide Velden)

