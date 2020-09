Übersicht max. Zuschauerzahlen in der 9. Runde

Details Donnerstag, 24. September 2020 13:39

In diesem Artikel geben wir euch einen gesammelten Überblick, wieviele Zuschauer der jeweilige Spielveranstalter zulässt. Es gibt derzeit die Optionen 100 Zuschauer ohne getrennte Sitz-und Stehplatzbereiche, 101-250 Zuschauer was gekennzeichnete Sitzplätze und einen COVID-Beauftragten verlangt, ab 251 Zuschauer benötigt der veranstaltende Verein zusätzlich eine behördliche Genehmigung. Sämtliche Mitwirkende am Spiel (Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre & Personal wie Ordner) zählen nicht zum Zuschauerkontigent. Wir haben uns umgehört und geben euch eine Übersicht.

1. Klasse B 9. Runde- Maximale Zuschauerzahlen Veranstalter Gegner Max Anmerkungen/Kommentare Gmünd 1b VSV 250 "Wir haben bei den Behörden um eine Genehmigung für mehr als 250 Zuschauer angesucht. Der Bescheid ist aber noch nicht da, so bleibt es an diesem Spielwochenende bei 250 zugewiesenen und numerierten Sitzplätzen. Die Gastro ist ausschließlich im Freien. Tageskassa ist geöffnet" (Tamara Krammer, Obfrau Gmünd) Nötsch Rothenthurn 250 "Erfahrungsgemäß schwankt unsere Zuschauerzahl zwischen 150-200 Zuschauer. Wir haben auf unserer Tribüne Platz für 450-500 Personen und somit viel Freiraum. Es sollte keine Probleme geben mit den zugewiesenen Sitzplätzen. Tageskassa ist geöffnet" (Bernt Lex, Obmann Nötsch) Schiefling/St. Egyden Malta 100 "Die Zuschauer werden mit numerierten Eintrittskarten im Eingangsbereich durchgezählt. Wird die 100 erreicht wird der Einlass geschlossen. Tageskassa ist geöffnet." (Mario Kamnik, Obmann Schiefling) Magdalen Wernberg 250 "Wir werden 250 Sitzplätze auf der Tribüne kennzeichnen und alles andere sperren. Auch die Abobesitzer bekommen eine der 249 abgezählten Karten. Die Gastro ist im Freien, die Tageskasse geöffnet." (Michael Preyhaupt, Obmann-Stv. Magdalen) Maria Gail Rennweg 250 "Die Tribüne wird numeriert, bei der Kantine gibt es eine Einbahnregelung. Es wird Lautsprecherdurchsagen geben. Wir setzen die Verordnung bestmöglich um, Rennweg ist ein Probegalopp für das Spiel gegen den VSV." (Harald Uggowitzer, Obmann Maria Gail) Feffernitz Faak 100/250 "Wir werden heute beraten, für welche Maßnahmen und Variante wir uns entscheiden. Eine Sitzplatzzuordnung gibt es auf jeden Fall." (Dietmar Lagger, Obmann Feffernitz) Stockenboi Velden 100 "Wir werden es bei 100 Zuschauern belassen. Die Derbys haben wir erst im Frühjahr, Karten mit fortalufender Nummer bis 100 erfüllen derzeit ihren Zweck. Die Gastro erfolgt über drei Durchreichen ins Freie." (Christoph Hatheier, Obmann Stockenboi)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten