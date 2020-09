Trainereffekt bei Malta! Auch Schiefling/St. Egyden geschlagen!

Details Sonntag, 27. September 2020 17:59

Nach sieben Runden zierte der SV Malta das Tabellenende. Nur ein Pünktchen wurde bis dahin eingeheimst. Dann entschloss sich die Vereinsführung mit Kemal Beharic einen erfahrenen wie bekannten Trainer für die Kampfmannschaft zu installieren. Mit ihm kehrte der Erfolg zurück. Nach dem Heimsieg über Stockenboi folgte bei der SG ASKÖ Schiefling/St. Egyden gleich der nächste Dreier.

„Das wichtigste was ich bislang machte war den Spielern mit Nachdruck zu erklären, dass wir als Tema spielen müssen.“ Beharic setzte also auf viele Gespräche wie er weiter ausführt: „Jeder Spieler muss einmal seinen Job erledigen, den er auf dem Platz hat. Dann funktioniert das Teamgefüge gleich viel besser.“ Der Ex-Bundesligaspieler konnte damit bereits gegen Stockenboi vorige Woche einen erfolgreichen Einstand feiern.

Malta dreht ein schnelles Führungstor von Schiefling/St. Egyden

Die Gastgeber galten gegen Malta schon als klare Favoriten- Trainerwechsel hin oder her. Als solche traten sie mit dem wieder genesenen Spielertrainer Marc Sand auch auf, Sand gab mit seiner Präsenz den Gästen das ganze spiel über eine schwer zu lösende Aufgabe. Die Führung erzielte aber Patrick Leczek, der nun auch bereits bei sieben Saisontreffern hält. Das Spiel schien also in plangemäßen Bahnen zu verlaufen.

Malta hielt aber an dem auf Konter aufbauenden Spielplan fest, wollte vor allem den pfeilschnellen Philip Aschbacher in Szene setzen. Das gelang vor dem Seitenwechsel, den Ausgleich erzielte aber der aufgerückte Andreas Ramsbacher, an sich ein Defensivspieler. Beim 2:1 gab Aschbacher erstmals seine Visitenkarte bei Goalie Alexander Oratsch ab, beide Treffer fielen aus gut fertiggespielten Kontern.

Ausgleich durch Sand war für Schiefling/St. Egyden zu wenig

Nach der Pause drängten die Gastgeber kraftvoll auf den Ausgleich, der Lohn für die Mühe war der Treffer vom Spielertrainer Sand in der 73. Minute. Noch war also genügend Zeit, um doch noch den anvisierten sieg einzufahren. Es kam aber ganz anders, nach einigen vergebenen Chancen für die Hausherren inklusive Aluminiumpech wurde wiederum Aschbacher bei einem Konter gewinnbringend eingesetzt um den 3:2-Endstand zu fixieren. Von diesem Treffer kam Schiefling/St. Egyden nicht mehr zurück, musste bereits die 6. Saisonniederlage hinnehmen. Malta hat nun das Tabellenmittelfeld wieder vor sich.

Stimme zum Spiel

Kemal Beharic (Trainer Malta): „Sand konnten wir nicht ganz so kontrollieren- das ist bei einem Spieler seiner Qualität auch schwer. Ansonsten haben wir aber das durchgezogen, was wir uns vorgenommen haben- bei Konter unsere schnellen Spieler einsetzen.“

Die Besten: Philip Aschbacher (St) & Denis Music (IV/beide Malta)