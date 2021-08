Penk gewinnt den Schlager gegen Lurnfeld haushoch!

Details Sonntag, 08. August 2021 19:39

Das Derby und gleichzeitige Spitzenspiel zwischen Penk/Reisseck & dem FC Lurnfeld versprach Brisanz und Spannung. Letztendlich agierten aber beide Teams nur 30 der 90 Minuten auf Augenhöhe, der Rest der Spielzeit gehörte den Gastgebern, die auch in der Höhe verdient mit 5:0 gewannen.

Viel wurde gesprochen über dieses Spiel, das ja auch eine persönliche Zuspitzung in den beiden Trainern erfährt. Schließlich haben Mario Brenter (Penk) und Erich Knaller (Lurnfeld) eine gemeinsame Spittal-Vergangenheit, Brenter lebt in Möllbrücke und amtierte als Vorgänger von Erich Knaller.

Penk startet mit 1:0 dann verläuft das Spiel bis zum 2:0 ausgeglichen

Dominik Eder erwischte die Gäste auf dem falschen Fuß, wurde in seinem Solo nicht gestoppt und überhob beim Abschluss Torhüter Stefan Schwarzenbacher. Es sind noch keine drei Minuten auf der Uhr.

Von der kalten Dusche konnte sich Lurnfeld noch mal befreien, spielte die nächsten 30 Minuten gefällig mit und reklamierte nach einer Attacke an Glavic wohl zu Recht auf einen Elfmeter. Schiedsrichter Krenn ließ aber weiterspielen und in der 35. Minute zog Ramon Burger einfach ab und traf per Weitschuss zum 2:0.

Lurnfeld droht auseinander zu fallen.

Nach dem Seitenwechsel rollten die Angriffe auf das Tor von Schwarzenbacher, es dauerte angesichts der Chancenfülle relativ lang bis das 3:0 durch Christian Kriegl aus einem Freistoß fiel. Lurnfeld zeigte Auflösungserscheinungen hatten fast “Glück” dass die beiden letzten Treffer durch Dominik Eder (aus der Drehung!) und Christopher Granig erst im Finish fielen. Das 5:0 geht letztlich auch in der Höhe in Ordnung.

Stimme zum Spiel

Mario Brenter (Trainer Penk): “Ein Pauschallob für die ganze Truppe. Uns half die frühe Führung, blieben aber bis zum Schluss körperlich und mental spritziger.”

Die Besten (Penk): Patrick Schönegger (IV) & Markus Rauter (StLi).

