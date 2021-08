Malta weiht sein neues Clubhaus mit einem Derbysieg ein!

Details Sonntag, 08. August 2021 20:10

Der SV Malta weihte sein neues Vereinshaus vor über 300 Zuschauern, darunter viel lokale Prominenz, standesgemäß ein und besiegt den FC Rennweg mit 2:0. Aufgrund der Leistung in der 2. Hälfte durchaus ein verdienter Sieg der Hausherren, die nun auch in der Tabelle vorne mitmischen.

Im Vorfeld des Nachbarschaftsderbys ergrimmte die Auslosung das Kickerlager am Katschberg, weil es sich COVID- und eben auslosungsbedingt bereits das 4. Derby in Serie handelt, das in Malta abgespult wird. Just am Spieltag wurde das neue Sporthaus eingeweiht, Rennweg nahm sich vor, den Partyschreck auf dem Platz zu geben.

Rennweg klar besser im 1. Umlauf

Derart motiviert dominierten die Gäste bei richtiger Derbystimmung, der auch Regen keinen Abbruch tat, die erste Halbzeit. Es war aber stets ein Fuß noch dazwischen, alles einen Tick zu ungenau, dass Rennweg zu hochkarätigen Abschlüssen kam. Torhüter Ulrich Didyk blieb stets Herr der Lage, musste sich aber kurz vor der Pause gewaltig strecken, um die zu dem verdiente Gäste-Führung doch noch zu verhindern.

Malta kommt wie verwandelt aus den Kabinen

Malta-Feldherr Kemal Beharic hatte seinen Schützlingen einiges zu sagen, brachte auch den spritzigen Mirsad Hasanovic ins Spiel, ein Schachzug der sich als weise herausstellen sollte. Die Hausherren brachten die Begegnung unter ihre Kontrolle und bald stellte sich die fällige Führung ein, als Patrick Jury sehr zum Jubel der heimischen Fans nach einer Ecke etwa vom Elferpunkt abdrückte.

Ein missglückter Corner für Rennweg leitete das 2:0 ein. Der daraus resultierende Konter fand den Weg zum eingewechselten Hasanovic, der René Kalt abermals bezwang. 58 Minuten standen zu diesem Zeitpunkt auf der Uhr, Rennweg hatte also noch genug Zeit, dem Spiel abermals eine Wendung zu geben.

Malta ließ aber nichts anbrennen, spielte seinen stiefel runter, war dem dritten Tor näher als Rennweg dem Anschlusstreffer. Besonders Luka Lazamski sorgte immer wieder für Gefahr. Der ungetrübten Party stand nichts mehr im Wege.



Mit dem 2:0 setzt sich Malta einmal vorne fest, während Rennweg hinten drin steckt. Nachdem aber beide erst zwei Begegnungen absolviert hatten, sagt die Tabelle noch nicht viel aus.

Stimme zum Spiel

Kemal Beharic (Trainer Malta): "In der zweiten Halbzeit war das fast ein Klassenunterschied. Der Torhüter bewahrte uns dafür in der ersten Halbzeit vor einem Rückstand."

Die Besten (Malta ): Didyk (Tor) & Luka Lazamski (Mf)

1. Klasse B: SV Malta – FC Rennweg, 2:0 (0:0)

49 Patrick Christian Jury 1:0

58 Mirsad Hasanovic 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!