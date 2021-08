Erster Punkteverlust für Velden in Stockenboi!

Details Montag, 09. August 2021 12:06

Im Spiel SV Stockenboi am Weißensee gegen ATUS Fliesen Koller Velden trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Das Remis ist eine große Überraschung, Velden gilt ja als erster Titelanwärter in der heurigen Saison. Die Weißenseekicker bewiesen dabei ein großes Kämpferherz, waren gut eingestellt und hatten im Tor mit Bernhard Puhr einen sicheren Rückhalt.

Stockenboi gut eingestellt

Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an sehr gut eingestellt auf den prominent besetzten Gegner. Velden hatte wesentlich mehr Ballbesitz, das war aber durchaus zu erwarten. Weniger Programmgemäß verlief bei der Kuster-Truppe aber der Zug zum Tor, sie war weite Teile des Spiels nicht in der Lage aus dem Übergewicht im Mittelfeld klare Torchancen zu generieren. Abschlüsse blieben erstaunlich selten und auch die Gastgeber bekamen durch Alexander Hatheier eine vielversprechende Möglichkeit. Bis zum 0:1 vergaben bei Velden je einmal Marc Sand und Anel Mujkic.

Foto: Sobe

Das 0:1 wirft die Gastgeber nicht aus der Bahn

Roland Putsche brachte die Gäste in der 39. Spielminute dann doch in Führung. Dabei nützte er einen Fehler im Spielaufbau von Stockenboi, er antizipierte die Situation sprintete in einen Pass und fand sich alleine vor Keeper Bernhard Puhr wieder, den er bezwang. Eigentlich erwartete man sich ja nun, dass Stockenboi irgendwann die Kräfte verlassen, weitere Treffer nur eine Frage der Zeit sind. Umgekehrt setzte aber die Spielweise von Stockenboi den Wörthereseekickern zu. Hier meldeten sich die schweren Beine und das gab den Gastgebern die zweite Luft, sie witterten die Chance doch nicht als Verlierer vom Feld gehen zu müssen.

In der 76. Minute führte ein Konzentrationsfehler von Velden zum Ausgleich. In einen missglückten Rückpass sprintete Volker Seiler der sich schnurstracks und unbehelligt Richtung Nico Krassnitzer aufmachte, den er sicher bezwang.

Die Schlussphase verlief turbulent, beide Klubs bekamen die Chance für den Siegestreffer auf den Fuß serviert. Zuerst brach nach einer Ecke ein riesiges Getümmel mit mehreren Chancen für Velden aus, den finalen Schuss von Marc Sand parierte Puhr sensationell. Direkt im Gegenzug spielte Zeljko Simic mit den Gegnern inklusive Torhüter Krassnitzer Katz & Maus, vor dem Abschluss versprang sich aber der Ball. So blieb es bei einem letztlich für beide Seiten verdienten 1:1.

Stimme zum Spiel

Daniel Hohensasser (Trainer Stockenboi): "Also das haben uns sicher nicht viele zugetraut, gegen Velden absolut verdient einen Punkt zu holen. Natürlich freuen wir uns."

Die Besten (Stockenboi): Puhr (Tor), Bernd Wulschnig (IV) & Alexander Hatheier (VtLi).

1. Klasse B: SV Stockenboi am Weißensee – ATUS Fliesen Koller Velden, 1:1 (0:1)

39 Roland Putsche 0:1

76 Volker Seiler 1:1

