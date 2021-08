Velden und Rothenthurn lieferten sich ein Offensivspektakel!

Details Samstag, 14. August 2021 07:00

ATUS Fliesen Koller Velden und Sportverein Rothenthurn lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:3 endete.Über 90 Minuten war das echte Werbung für den Unterhausfußball, wo beide Teams sich nie mit einem Punkt begnügten, sondern stets die Entscheidung suchten. Beide Teams bleiben damit ungeschlagen.

War das eine Hammerpartie! Keine Abtasterei, kein vorsichtiges Ballgeschiebe, nein Velden und Rothenthurn zeigten über 90 Minuten, warum sie als Favoriten in dieser Spielzeit gehandelt werden!

Rothenthurn erwischt den besseren Start, Velden dreht das Spiel bis zur Pause

Die ersten 20 Minuten gehörten in Summe den Gästen, die Truppe von Marjan Florjancic erspielte sich erste Möglichkeiten. Besonders bei Standards brannte es gehörig im heimischen Strafraum, Mario Mihajlovic brachte sein Team per Kopf nach einem Corner in der 17. Minute in Front.

Velden erkannte den Ernst der Lage, angeführt von einem ausgezeichnet das Spiel lesende Roland Putsche schlugen die Seekicker zurück. Marc Sand war ebenfalls nach einer Ecke zur Stelle und markierte das 1:1 von ATUS Velden (35.).

Noch vor dem Seitenwechsel übersah Rothenthurn-Keeper René Ramschak Sebastian Bauer, der den Keeper bei der Führung unglücklich aussehen ließ (44.). Damit ging es in die Kabinen.

Beide wollen den Sieg

Mit offenem Visier ging es nach dem Seitenwechsel munter weiter, wiederum startete Rothenthurn besser, Thomas Klingbacher stellte vom Elferpunkt den Ausgleich sicher (54.). Dann kam der große Auftritt von Roland Putsche. Nach Zuspiel von Marc Sand zog der Ex-WAC-Spieler direkt ab und der Ball spielte mit der Querlatte Karambol- der Lattenpendler kam aber im Tor zu liegen (70.).

Damit war der Torreigen aber noch nicht beendet, Rothenthurn drängte vom Ankick weg auf den Ausgleich und wiederum war es ein Eckball, der die Oberkärntner jubeln ließ. Diesmal stand Sandro Schwager an der kurzen Ecke richtig, bezwang Nico Krassnitzer.

Im Finish gab es noch zwei Großchancen für Rothenthurn durch Marcel Huber & Grega Gorisek. Beide vergaben uns so stand ein leistungsgerechtes 3:3 am Ende auf der Anzeigetafel. Der Schlager hielt, was er versprach, die 1. Klasse B wird heuer ein Thriller, in dem wohl noch der eine oder andere zusätzlich in die Entscheidung eingreifen möchte.

Stimme zum Spiel

Marjan Florjancic (Trainer Rothenthurn): "Das war von beiden ein Offensivfestival mit echtem Powerfußball auf beiden Seiten. Es hat wohl auch beiden Teams Spaß gemacht."

Die Besten: Putsche (Mf) Bauer (St.) bzw. Schwager (AV) & Mihajlovic (Mf)

1. Klasse B: ATUS Fliesen Koller Velden – Sportverein Rothenthurn, 3:3 (2:1)

17 Mario Mihajlovic 0:1

35 Marc Robert Sand 1:1

44 Sebastian Bauer 2:1

54 Thomas Klingbacher 2:2

70 Roland Putsche 3:2

71 Sandro Schwager 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!