Zinic vergibt erst einen Elfer und sichert Faak dann den Auswärtserfolg

Details Montag, 16. August 2021 13:58

SG ASKÖ Schiefling/St. Egyden hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man recht glatt im "Seederby" mit 1:3 gegen FC Faakersee. Faak bleibt damit nach Verlustpunkten am Spitzenduo dran.

Faak dominiert, Zinic vergibt einen Elfer

Die Gäste starteten gut in die Begegnung, tauchten oft im Strafraum der Heimischen aus. Nach rund 10 Minuten wird Gal Zinic dort gelegt, Schiedsrichter Christof Leitner entscheidet auf Elfmeter. Entgegen der alten Fußballweisheit tritt der gefoulte Spieler selbst an und vergibt sehr deutlich, setzt den Ball gut einen Meter neben das Tor.

Doppelschlag von Zinic

Mit der Wut im Bauch rackerte der Angreifer weiter, ging an vorderster Front überall dazu, wo er etwas erben konnte. In der 24. Minute besserte er sein Malheur aus, verwickelte den herauslaufenden Torhüter Mathias Glanzer am 16er-Eck in einen Zweikampf, wo der Keeper nicht mehr so recht wusste, ob er noch mit der Faust dazu gehen kann, oder zum Kopfballspiel verdammt ist. Er entschied sich für die zweite Möglichkeit, was Zinic ermöglichte den Ball mit der Brust mitzunehmen und anschließend in das leere Tor einzurolllen.

Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte er auf 2:0. Diesmal wurde er optimal von den Mitspielern bedient, blieb abermals im 1 vs. 1 gegen Glanzer der Sieger. Der in der ersten Hälfte auffallendste Spieler besser den vergebenen Elfmeter aus.

Nach dem schnellen 3:0 verwaltet Faakersee die Begegnung

Die Elf von Gustl Schaller suchte die schnelle Entscheidung, ein Vorhaben, das gelang. Nach einer Ecke war Marco Pehr zur Stelle, er trifft in die lange ecke, nach diesem Treffer war der Widerstand von St. Egyden/Schiefling zwar nicht gebrochen, aber die Möglichkeiten aus dem Spiel reichten nicht für eine Wende. Wenigstens gelang Bedjit Mustafoski aus einem Elfer im Finish der Ehrentreffer.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SG ASKÖ Schiefling/St. Egyden wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert SG Schiefl./St.Egyden nur noch auf Platz zwölf.

Im Tableau hatte der Sieg von Faak keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs, allerdings bei einem Spiel weniger als Leader Rothenthurn und genau drei Punkten Rückstand. Die Truppe (spielte übrigens auch freitags 2:2 in Gmünd) ist also noch voll dabei.



Stimme zum Spiel

Gustav Schaller (Trainer Faakersee): "Da wir in der 1. Runde spielfrei waren und ein Spiel verschoben wurde, standen wir an diesem Wochenende bereits etwas unter Druck. Wir haben das gut gelöst, heute im Finish auch etwas Kraft sparen können."



Die Besten (Faakersee): Christopher Kotz (AV), Markus Gruber (Mf) & Gal Zinic (St)

1. Klasse B: SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden – FC Faakersee, 1:3 (0:2)

24 Gal Zinic 0:1

43 Gal Zinic 0:2

48 Marco Pehr 0:3

83 Bedjit Mustafoski 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!