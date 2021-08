Maria Gail holt sich in der Nachspielzeit noch das Remis in Stockenboi

Details Montag, 23. August 2021 08:01

Der SV Stockenboi & der SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch trennen sich mit 2:2. Stockenboi sah nach einer 2:0-Führung bei verbleibenden 16 Minuten auf der Uhr bereits als Sieger aus, Maria Gail konnte aber mit einer famosen Schlussphase doch noch den verdienten Punkt mit nachhause nehmen.

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause

Erstmals gab es in dieser Herbstsaison auch herbstliche Bedingungen, der Regen sorgte für eine eher kühle Witterung, wobei sich der Niederschlag im Laufe der Begegnung noch legen sollte. In der ersten halben Stunde sahen die Fans ein recht ausgeglichenes Spiel, wobei besonders bei Stockenboi die ganz großen Torszenen noch fehlten.

Kurz vor der Pause hebelten die Gastgeber aber gleich zweimal die Defensive von Maria Gail aus, zwei sehenswerte Treffer nach Kombinationen über die rechte bzw. linke Seite. Franz Übleis zeigte sich für das 1:0, Bomber Zeljko Simic für das 2:0 verantwortlich. Mit diesem schweren Schlag in die Magengrube der Gäste ging es in die Kabinen.

Ausgleich in der 94. Minute

Maria Gail benötigte in der zweiten Hälfte zunächst eine Anlaufzeit, um sich neu zu sortieren. Trainer Dragan Kunic wartete noch genauso wie sein Gegenüber Daniel Hohensasser auf die fälligen Wechsel, um dann in der 72. Minute Ref-Assistent Granig viel Schreibarbeit zu bescheren, indem beide gleich doppelt tauschten. Allerdings erarbeiteten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit ein Übergewicht, das 2:1 fiel aus einem Elfmeter. Raphael Kattnig wurde gelegt, Dario Drmac verwertet zum Anschlusstreffer (78.).

Maria Gail warf nun alles nach vor und wurde in der Nachspielzeit für den Mut zum Risiko doch noch belohnt. So erzwangen die Gäste in der 94. Minute eine Ecke, Martin Krampl traf zum großen Jubel seiner Truppe zum Ausgleich in der letzten Sekunde. Ein verdienter Ausgleich.



Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Stockenboi am Weißensee in der Tabelle auf Platz neun. Ein Sieg, drei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV Stockenboi bei. Mit elf Punkten aus fünf Partien ist SV Maria Gail noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel

Dragan Kunic (Trainer Maria Gail): "Meine Mannschaft lieferte ein gutes Spiel ab, diktierte weitgehend das Spiel. Kurz vor der Pause haben wir leider gleich zweimal geschlafen, beide Treffer waren schön, aber wären zu verteidigen gewesen. Das haben wir wieder gut gemacht."

Die Besten (Maria Gail): Drmac (ZM) & Martin Krampl (Vt.Re)

1. Klasse B: SV Stockenboi am Weißensee – SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch, 2:2 (2:0)

40 Franz Uebleis 1:0

43 Zeljko Simic 2:0

78 Dario Drmac 2:1

94 Martin Krampl 2:2

