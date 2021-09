Alle neune! Maria Gail zerlegt Arriach in seine Bestandteile!

Details Montag, 06. September 2021 11:10

Diesen Sonntag wird Aufsteiger SC Arriach wohl so schnell wie möglich vergessen wollen. Die Gegendtaler kamen nämlich zu Hause gegen den SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch gleich mit 1:9 unter die Räder. Mann des Spiels war Maximilian Ulbing, der drei Tore beisteuerte. Vor dem großen Derby gegen Faak bewies die Truppe von Dragan Kunic somit eine großartige Form.

Ein Blitztor half bei der Orientierung

Der kleine schmale Platz in Arriach ist von Teams mit weitläufigen Anlagen gefürchtet, Maria Gail wurde die Aufgabe jedoch mit einem Blitztreffer von Maximilian Ulbing erleichtert, der bereits nach etwas mehr als einer Minute nach einem Freistoß von Dario Drmac zur Führung traf. Danach zeigte sich Arriach gewohnt präsent, daran änderte auch der nächste Ulbing-Treffer (16.) vorerst nichts. Die Gegendtaler konnten bald danach durch Elvir Hasimovic den Anschlusstreffer erzielen (27.).

In dieser ersten Halbzeit deutete noch wenig auf einen Kantersieg der zu favorisierenden Gäste hin. Jan Logar (38.) verschaffte Maria Gail freilich noch vor der Pause mit dem 3:1 etwas Luft. In der Halbzeitpause gab es dann neue Anweisungen für die Villacher, wie Trainer Dragan Kunic nach dem Spiel erzählt: "Ich wies meine Truppe an, den ohnehin schmalen Raum nicht unnötig noch weiter einzuengen, den Platz bis an die Seitenlinie zu nützen."

Ein Schützenfest in der zweiten Halbzeit

Gesagt- getan. In der zweiten Halbzeit ließ Maria Gail den Ball laufen, die Heimischen hinkten ständig einen Schritt hinterher. So fiel noch ein halbes Dutzend Tore, die entfesselten Gäste konnten sich richtig austoben. Ivan Krnjic sorgte in der 51. Minute für die Entscheidung, der Torhunger war aber noch lange nicht gestillt. Wiederum drehte Logar (56.) jubelnd ab und sein Kollege Ivan Pravdic sorgte in der 61. Minute für ein Kabinettstückerl, nahm den Ball mit rechts in voller Geschwindigkeit mit, schloss unhaltbar mit dem linken Fuß ab.

Nach dem 6:1 fielen bis zum Ende drei weitere Treffer. Dario Drmac (64. 78.) & nochmals Ulbing (83.) sorgten für den Endstand und die bittere Heimniederlage von Arriach. Drmac traf dabei unwiderstehlich aus 30 Metern. Beste Werbung für das Derby gegen Faakersee nächste Woche, in dem es auch möglicherweise um die Tabellenführung, oder zumindest um Platz zwei geht.

Stimme zum Spiel

Dragan Kunic (Trainer Maria Gail): "Uns half die schnelle Führung, ich war in der ersten Halbzeit noch nicht zufrieden. In der zweiten Hälfte ging dafür dann einfach alles auf. Da möchte ich meiner Mannschaft ein Pauschallob aussprechen."

Die Besten (Maria Gail): Drmac (Mittelfeld) & Ulbing (Sturm)

