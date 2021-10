Magdalener SC verlässt mit einem 4:0 in Rennweg die Abstiegsränge

Details Montag, 25. Oktober 2021 17:48

Es war das erste von zwei 6-Punkte-Spielen für den MSC im Herbstfinish. Das gestrige beim FC Rennweg und eines folgt noch gegen Malta, das man gestern nach dem 4:0-Erfolg auf einen Abstiegsrang schickte. Rennweg wiederum kann im Herbst die Abstiegsränge nicht mehr verlassen und muss auf ein starkes Frühjahr hoffen.

Das hat sich Rennweg anders vorgestellt

Das Spiel war noch keine Viertelstunde alt, da stand es schon 0:2 für die Gäste. Für Magdalen gab es sogar Chancen auf noch mehr Treffer in dieser Startphase. Das 0:1 leitete Innenverteidiger Franz Rocil mit einer guten weiten Spieleröffnung ein, Marko Modic lässt seinen Gegenspieler ins Leere laufen und schließt kaltschnäuzig zur frühen Führung ab (3.). Magdalen drängte aber auf die frühe Vorentscheidung. Ecke, der 17-jährige Boris Jevtic steht auch im Strafraum, goldrichtig sogar und erzielt per Kopf sein erstes Meisterschaftstor in der Kampfmannschaft! Rennweg wusste nicht wie ihnen geschah, aber das Anfangsfurioso ebbte dann etwas ab, was nun durchging (Modic & Mateo Cagalj) hielt Torhüter Patrick Kalt sicher. Nun fanden die Gastgeber selbst erste Chancen vor, Gäste-Keeper Christian Wetzlinger stand aber auf seinem Posten. Besonders in der 44. Minute war er bei einer Dreifachchance der Katschbergkicker nicht zu bezwingen, hielt die Null fest.

Rennweg trifft das Tor nicht

In der zweiten Hälfte trat wieder ein Leiden dieser Saison zutage: Rennweg spielt gefällig bis in den 16er hinein, die Abschlüsse erweisen sich dann aber als viel zu harmlos. Lediglich neun Treffer erzielte die Heimelf bislang, viel zu wenig, um regelmäßig Punkte zu sammeln. Die gestrige Begegnung bildete da keine Ausnahme und Magdalen musste eigentlich nur warten, bis sich die Chance auf die Entscheidung bot.

In der 67. Minute war es dann durch Mateo Cagalj so weit: Sein Schuss aus 30 Metern saß und damit war die Sache erledigt, das 4:0 durch einen Freistoßtreffer von Luka Tolic die willkommene Draufgabe (77.). Magdalen überholte Malta und ist derzeit safe, Rennweg kommt vom Tabellenende in diesem Jahr nicht mehr weg.

Nächster Prüfstein für FC Rennweg ist FC Faakersee (Sonntag, 14:00 Uhr). Magdalener SC misst sich am selben Tag mit SV Falle Maria Gail/Tschinowitsch (10:45 Uhr).

Stimme zum Spiel

Christian Erlacher (Obmann & Trainer MSC): „Das war heute ein extrem wichtiger Sieg für uns. Wenn wir im Derby gegen Maria Gail auch was mitnehmen können ist es super, noch wichtiger wird aber das letzte Spiel im Herbst gegen Malta. Da entscheidet sich dann, ob wir über oder unter dem Strich überwintern.“

Die Besten (MSC): Boris Jevtic (Mf. re) & Christian Wetzlinger (Tor)

1. Klasse B: FC Rennweg – Magdalener SC, 0:4 (0:2)

4 Boris Jevtic 0:1

12 Boris Jevtic 0:2

67 Mateo Cagalj 0:3

77 Luka Tolic 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!