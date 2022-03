Wernberg verpasst Stockenboi eine kräftige Abreibung

Details Sonntag, 20. März 2022 20:26

Wernberg fertigte den SV Stockenboi am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen Wernberg kassierte Stockenboi eine deutliche Niederlage, ganz anders als im Hinspiel. Enger ging es kaum: Wernberg hatte sich im Herbst nur knapp mit 2:1 behauptet.

Blitzstart der Gäste

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 70 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Kristian Franjic war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war und auf 0:1 stellte. SV Stockenboi am Weißensee glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Wernberg in die Kabinen.

Die Gäste geben Gas

Fabian Raab erhöhte per Kopf den Vorsprung von Wernberg nach 67 Minuten auf 2:0. In der 68. Minute legte Marcel Feil mit einem heber über den Tormann zum 3:0 zugunsten der Gäste nach. Den Vorsprung von Wernberg ließ Franjic in der 70. Minute anwachsen, der nach Flanke von Frank auf 0:4 stellte. Raab besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Wernberg (77.). Nach Flanke von Franjic traf er per Kopfball zum 0:5. Wernberg überrannte Stockenboi förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Stockenboi findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Stockenboi am Weißensee nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Wernberg mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die bisherige Spielzeit des SV Wernberg ist weiter von Erfolg gekrönt. Wernberg verbuchte insgesamt zehn Siege und vier Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Wernberg zu besiegen.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Stockenboi auf den Tabellenzweiten ATUS Fliesen Koller Velden, Wernberg spielt am selben Tag gegen den Tabellenführer Sportverein Rothenthurn.

1. Klasse B: SV Stockenboi am Weißensee – SV Wernberg, 0:5 (0:1)

2 Kristian Franjic 0:1

67 Fabian Hannes Raab 0:2

68 Marcel Lukas Feil 0:3

70 Kristian Franjic 0:4

77 Fabian Hannes Raab 0:5