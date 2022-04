Der Matchplan des ATUS Velden ist in Rothenthurn voll aufgegangen

Details Sonntag, 03. April 2022 16:56

Mit dem SV Rothenthurn und dem ATUS Velden trafen sich am Sonntag zwei Topteams aus der 1. Klasse B. Für Rothenthurn schien Velden aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage auf der Anzeigetafel stand. Velden erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Titelkonkurrenten einen Dreier. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Velden beginnt sehr konzentriert

Anel Mujkic brachte den Sportverein Rothenthurn in der 17. Minute ins Hintertreffen. Er traf bereits in der 17. Minute zum 0:1, als Hausott links durchstach und Mujkic die folgende Hereingabe per Kopf versenkte. In der Folge wurde Rothenthurn zwar stärker, doch Velden stand hinten gut und ließ nichts zu. Der ATUS Velden hatte zur Pause also eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Zwei Joker stechen

Dardan Kameraj brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gasts über die Linie (47.). Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung brillierte Kameraj mit einer sehenswerten Körpertäuschung im Strafraum und schoss gezielt ein. Marc Sand, auch er wurde eingewchselt, stellte schließlich in der 82. Minute nach Vorarbeit von Kameraj den 3:0-Sieg für den Spitzenreiter sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Velden den SV Rothenthurn klar mit 3:0.

In der Tabelle liegt der SV Rothenthurn nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang, Wernberg und Faakersee lauern aber bereits knapp dahinter. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Trotzdem schaut es nach dieser Niederlage, wenn man an den Meistertitel denkt, eher düster aus.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den ATUS Fliesen Koller Velden in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Bei Velden greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 17 Gegentoren stellt Velden die beste Defensive der 1. Klasse B. Mit dem Sieg baute Velden die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man 13 Siege, drei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Mit insgesamt 42 Zählern befindet sich Velden voll in der Spur. Die Formkurve des SV Rothenthurn dagegen zeigt nach unten.

In der nächsten Runde gastiert Rothenthurn beim Magdalener SC, der ATUS Fliesen Koller Velden empfängt zeitgleich den SC Arriach.

Marcel Kuster, Trainer des ATUS Velden: "Es ist uns heute alles aufgegangen und der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Die Tore fielen im richtigen Moment und unser Matchplan ging voll auf. Wohl einer der wichtigsten Siege in diesem Frühjahr, wir blicken aber schon auf die nächsten Aufgaben - vor allem auf das nächste Schlüsselspiel gegen Faakersee."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Krassnitzer (TW), Kameraj (OFM/ST)

1. Klasse B: Sportverein Rothenthurn – ATUS Fliesen Koller Velden, 0:3 (0:1)

82 Marc Robert Sand 0:3

47 Dardan Kameraj 0:2

17 Anel Mujkic 0:1